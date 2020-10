Alma Herrera lanzó un videoclip con tintes coloridos e infantiles

Alma Herrera tiene una mente alegre y su nuevo video musical es el fiel reflejo de eso. Como una radiografía de su personalidad, el corto de tres minutos representa un mundo fantástico plagado de colores brillantes, mientras que su lado infantil aflora con mariposas y corazones que la rodean en un paisaje muy al estilo de “Charlie y la fábrica de chocolate”.

Hace poco más de una semana Alma, de 39 años, estrenó su versión de “Hasta el final”, el tema de David Bisbal, en un ritmo cercano a la cumbia pop. “La idea del video tiene que ver mucho con mi personalidad. Me gustan las cosas románticas, lo que tira a lo infantil, lo soñado y fantástico. A su vez, quería que fuera muy femenino y dulce”, explicó la cantante, que si bien nació en Río Cuarto, vive en la provincia desde que cumplió los 10 años y se reconoce como puntana.

El video no es solo colores hermosos y un mundo de fantasías. Herrera interpreta la letra con sentimiento y a través de movimientos fluidos, acompaña con un swing particular las partes movidas de la melodía tropical. “Me gustan las canciones que van dedicadas al amor y al desamor. Este tema particularmente me atrae porque creo que tiene mucho ritmo y, a pesar de que la letra es romántica, también se presta para bailar”.

Para lograr ese efecto de mundo surreal, Alma y el equipo de filmación recurrieron al uso de la pantalla verde. “Surgió hacerlo con el 'croma' porque justamente con el tema de la pandemia es una forma de evitar el contacto humano con la persona que hace ediciones y con quien filma. Creo que está muy bien logrado, porque el producto terminado es exactamente lo que yo quería”, resumió la cantante, quien además de su costado artístico da clases en un gimnasio y hace radio en su tiempo libre.

“Hasta el final” formará parte del tercer álbum de la artista, que aún está en proceso. Hasta el momento, tiene la mitad de las canciones del disco grabadas y aunque son todas covers, aseguró que habrá también temas de su autoría. “Creo que en unos tres meses ya podría estar listo”, adelantó, y agregó: “Todavía no tengo un nombre, prefiero ver todo terminado y de acuerdo a lo que se ha logrado y al resultado final, ahí nacerá el nombre”.

Lo que sí es seguro es que su nuevo álbum tendrá más canciones de cumbia pop y mantendrá su gusto por la cachaca mexicana —un estilo de cumbia regional— y las melodías lentas, todos ritmos que la acompañan desde su primer álbum, “Rebelde”, que lanzó en 1993, y en su segundo material discográfico, “Alma gemela”.

Su carrera profesional comenzó hace casi 30 años; sin embargo, su pasión por la música nació prácticamente con ella. “Me crié en una familia en la que siempre había una guitarra presente, y comencé cantando folclore con mi papá", sostuvo.