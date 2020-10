Alertan que los cortes de rutas resienten la producción industrial

A causa de la manifestación de un grupo de productores autoconvocados en ingresos a la provincia, y la imposibilidad de llegada de camiones que proveen insumos a fábricas y comercios, la Cámara de la Industria de Villa Mercedes, junto a la de San Luis y a la Unión Industrial de la Provincia, emitió un comunicado para invitar al diálogo a los manifestantes. Los organismos aseguraron que al impedir el ingreso del transporte de gran porte, algunas empresas suspendieron líneas por la falta de materiales.

“La verdad es que estamos muy preocupados porque estos bloqueos no permiten el acceso ni la salida de productos terminados. Esto repercute en las empresas que tienen que parar la producción. Los problemas existen porque la pandemia nos ha complicado la vida a todos, pero hacemos nuestra invitación para que hagan un esfuerzo de encontrar una solución dialogada”, explicó Horacio Barrionuevo, gerente de la Cámara de la Industria de la ciudad.

En Villa Mercedes hay aproximadamente cien industrias y más de nueve mil puestos de trabajo directos. “Dentro de esta categoría están quienes dependen estrechamente de la empresa, como operarios, gerentes, entre otros, y el indirecto es el de seguridad, de mantenimiento, cocina y personas que trabajan en relación con las fábricas. Todos se ven perjudicados por lo que está sucediendo. Nosotros no podemos intervenir de otra manera más que llamar a la reflexión y al diálogo. Nos aliviaría que liberen el paso”, agregó.

Más de nueve mil trabajadores se ven afectados en forma directa por las protestas.

Otros sectores como verdulerías y panaderías manifestaron su preocupación por las consecuencias de la protesta en los límites provinciales y ya hablan de desabastecimiento de mercadería. “Nosotros somos los primeros perjudicados porque trabajamos con verduras y frutas frescas, no podemos tener un depósito porque todos se nos echaría a perder. Hoy tengo el negocio prácticamente vacío. Cuento con un transporte propio que viaja hasta Mendoza y trae la cosecha, pero quedó varado en la ruta”, expresó Walter Vargas, propietario de una verdulería en el barrio 828 Viviendas.

El comerciante también sostuvo que él y un colega distribuyen los insumos en veinte negocios locales. “Estamos todos en las mismas condiciones, para el fin de semana no habrá nada. Tenemos contacto por grupos de WhatsApp y los integrantes están preocupados porque tenemos que cerrar, no tenemos opción. Y eso afecta a nuestros empleados porque no podrán cobrar ya que no podemos generar ingresos”, dijo con tono angustiado.

Por su parte, en las panaderías contaron que todavía tienen harina, aunque si la medida de fuerza continúa la semana entrante, van a reducir la producción. “Por ahora tenemos materia prima, pero estamos con lo justo, si esto sigue vamos a estar complicados”, afirmó Luis Quiroga, un panadero.