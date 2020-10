Comienza la Liga de Europa con la participación de 19 futbolistas argentinos

La Liga de Europa, la segunda competencia de equipos de la UEFA, comenzará el jueves con la participación de 19 futbolistas argentinos. Los deportistas están distribuidos en los 48 equipos que iniciarán el largo camino hacia el título, que se definirá en la final del 26 de mayo del año próximo en Polonia, en busca de conquistar el trofeo que ganó la pasada temporada el Sevilla, de España, el máximo ganador con seis títulos.

El torneo se divide en 12 grupos de 4 equipos, de los cuales los primeros 2 se clasificarán a los dieciseisavos de final y allí se sumarán los 8 terceros de la Liga de Campeones.

La Legión Argentina está encabezada por los futbolistas que habitualmente integran el seleccionado conducido por Lionel Scaloni.

Entre ellos están Lucas Alario y Exequiel Palacios de Bayer Leverkusen, de Alemania; Nicolás Otamendi, flamante refuerzo de Benfica, de Portugal; Nehuén Pérez y Juan Foyth de Granada y Villarreal, de España, respectivamente; y Giovani Lo Celso de Tottenham, de Inglaterra.

Esta competencia también será una buena oportunidad para que se muestren posibles jugadores que están en la carpeta del cuerpo técnico de la selección, como los ex San Lorenzo Marcos Senesi, defensor de Feyenoord, de Países Bajos; y Adolfo Gaich, delantero de CSKA Moscú, de Rusia; el arquero Walter Benítez, de Niza, de Francia; y Erik Lamela, también integrante del equipo inglés que dirige el portugués José Mourinho.

También competirán jugadores con más recorrido europeo como Federico Fazio y Javier Pastore, quienes intentarán ganarse un lugar nuevamente en Roma, de Italia; y Nicolás Gaitán, quien intentará aportar su experiencia en Sporting Braga, de Portugal.

Cabe destacar que en la lista de argentinos no fueron incluidos Paulo Gazzaniga y el joven Maurizio Pochettino, de Tottenham, ya que el arquero no figura en la nómina oficial y el hijo de Mauricio, el DT santafesino, está como reserva.

A su vez, el delantero Facundo Ferreyra, de Benfica, y Rodrigo Rey, arquero de PAOK, de Grecia, tampoco fueron inscriptos por sus respectivos clubes.

A continuación se detallan los cruces de la primera fecha y los argentinos que tendrán participación:

-Grupo A: Young Boys (Suiza) vs. Roma (Italia, Federico Fazio y Javier Pastore -lesionado-) y CSKA Sofía (Bulgaria) vs. Cluj (Rumania)







-Grupo B: Dundalk (Irlanda) vs. Molde (Noruega) y Rapid Viena (Austria) vs. Arsenal (Inglaterra)



-Grupo C: Bayer Leverkusen (Alemania, Lucas Alario y Exequiel Palacios) vs. Niza (Francia, Walter Benítez) y Hapoel (Israel, Marcelo Meli y Mariano Bareiro) vs. Slavia Praga (República Checa)



-Grupo D: Standard (Bélgica) vs. Glasgow Rangers (Escocia) y Lech Poznan (Polonia) vs. Benfica (Portugal, Nicolás Otamendi y Franco Cervi)



-Grupo E: PSV (Países Bajos) vs. Granada (España, Nehuén Pérez) y PAOK (Grecia) vs. Omonia Nicosia (Chipre)



-Grupo F: Napoli (Italia) vs. AZ Alkmaar (Países Bajos) y Rijeka (Croacia) vs. Real Sociedad (España)



-Grupo G: Sporting Braga (Portugal, Nicolás Gaitán) vs. AEK Atenas (Grecia, Emanuel Insúa) y Leicester (Inglaterra) vs. Zorya (Ucrania)



-Grupo H: Sparta Praga (República Checa) vs. Lille (Francia) y Celtic (Escocia) vs. Milan (Italia, Mateo Musacchio -lesionado-)



-Grupo I: Maccabi Tel Aviv (Israel) vs. Qarabag (Azerbaiyán) y Villarreal (España, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Ramiro Funes Mori) vs. Sivasspor (Turquía)



-Grupo J: Tottenham (Inglaterra, Erik Lamela y Giovani Lo Celso) vs. LASK Linz (Austria) y Ludogorets (Bulgaria) vs. Antwerp (Bélgica)



-Grupo K: Dinamo Zagreb (Croacia) vs. Feyenoord (Países Bajos, Marcos Senesi) y Wolfsberger (Austria) vs. CSKA Moscú (Rusia, Adolfo Gaich)



-Grupo L: Hoffenheim (Alemania) vs. Estrella Roja (Serbia) y Slovan Liberec (República Checa) vs. Gent (Bélgica)

Télam / AFA