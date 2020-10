Alida García Peanú tuvo coronavirus y se recuperó

Empezó con un resfrío, siguió con algo de tos y estornudos, y a las 48 horas le confirmaron que tenía coronavirus. Así le contó a El Diario de la República la directora ejecutiva de la delegación local de PAMI, Alida García Peanú, el tránsito de la enfermedad. Admitió que fue una sorpresa el diagnóstico y que al principio sintió miedo. Pero la contención que recibió de parte de la médica y saber que no contagió a nadie le devolvieron la confianza y la paciencia necesarias para pensar que "esto iba a pasar".

—¿Cómo se enteró del diagnóstico positivo de COVID-19?

—Un día que estaba en la oficina me sentía con un cuadro de resfrío y muy congestionada. Al día siguiente seguía igual, pero también estornudaba bastante, entonces avisé al Comité de Crisis. Ellos me indicaron que me fuera a casa y luego pasaron a hacerme un hisopado como medida preventiva. Por supuesto que yo nunca pensé que podía dar positivo, creía que era como un resfrío típico de la primavera, como una alergia. Me dieron el resultado a las 48 horas y no lo pude creer cuando me dijeron que era positivo.

—¿Cómo continuó su vida durante esas dos semanas?

—Primero me explicaron todo el protocolo y empezamos la trazabilidad con la gente de Epidemiología. Luego hisoparon a mi familia y a mis contactos estrechos. A partir de ahí, la médica Marcela Weiher (directora del Hospital de Juana Koslay) me hizo todo el seguimiento durante el tiempo que estuve aislada a través de videollamadas. Fue muy amable, de paso aprovecho para agradecerle porque siempre estuvo pendiente. Me sentí muy contenida durante todo el proceso.

A los pocos días se me pasaron los síntomas de resfrío, pero empecé a perder el gusto y el olfato, que es muy raro. Alida García Peanú.

—¿Cómo fue el control médico?

—Me contactaban todos los días, me preguntaban cómo me sentía, si había tenido nuevos síntomas y me consultaban el registro de la temperatura. A los pocos días se me pasaron los síntomas de resfrío, pero empecé a perder el gusto y el olfato; algo que es muy raro. Pero ahora, de a poco, los estoy recuperando. Nunca tuve fiebre ni problemas para respirar. Solo tuve algunos dolores fuertes en la espalda, pero al principio. ¡Gracias a Dios fue leve!

—¿Cómo pasó esos días de aislamiento?

—Lo peor fue el aburrimiento. Yo vivo con mis tres hijas y tuvimos que separarnos, pero dentro de la misma casa. Me quedé en mi habitación que tiene baño privado y una puerta que da al patio, a donde podía ir un rato cada día. Tenía mis cubiertos, vaso y plato para comer y evitar el contacto con el resto. Lo que más me costó fue mantener la distancia con ellas, sobre todo con la más chiquita que es muy pegota mía. A ellas también las hisoparon, pero les dio negativo, igual que a mi madre que tiene 71 años. Es claro que tuve carga viral baja y no contagié a nadie, lo que me tenía preocupada.

—¿Le permitieron hacer tareas laborales durante ese tiempo?

—Sí, porque PAMI tiene un sistema de teletrabajo que con la computadora que me asignaron yo podía hacer lo mismo que hago cuando estoy en la dirección. Además, tengo el dispositivo de la firma digital, con lo que podía firmar los trámites. Y al resto lo hacía por teléfono y videoconferencia, porque nosotros hacemos muchas actividades con los funcionarios de Buenos Aires.

—¿Pudo saber de qué manera se contagió?

—En mi caso yo no estuve en contacto estrecho con algún caso positivo, por eso no pudimos llegar a determinarlo. Pudo haber sido en la calle o en un supermercado, porque para ese momento ya había circulación comunitaria.

Al principio me asusté un poco, pero siempre traté de no manifestarlo delante de mis hijas, para no transmitirles temor. Alida García Peanú.

—¿Qué aprendió de esta experiencia?

—Lo primero que debo decir es que aunque tengamos síntomas leves, igual hay que consultar al médico, porque en mi caso lo que era un resfrío común terminó siendo COVID-19. Y sobre todo aislarse lo antes posible para no propagar el virus. Hay que tener paciencia y pensar que va a pasar. Al principio me asusté un poco, pero siempre traté de no manifestarlo delante de mis hijas, por ejemplo. Es más, ellas a veces me retaban porque veían que me movía mucho, pero yo lo hacía como un mecanismo de defensa para no transmitirles a ellas ese temor. Porque, para mí, la cabeza es la que maneja todo y no hay que llevarse por el miedo. Eso hace que se te bajen las defensas ya que el cuerpo está a la defensiva todo el tiempo y genera que te sientas peor. Mientras menos trascendencia le des a lo que te está pasando, para mí es mejor. Pero ante lo desconocido la primera reacción es el temor a la enfermedad y no querer contagiar a otros ni perjudicar a nadie. Por eso cuando me dijeron que le dio PCR negativo a toda mi familia estuve más tranquila y relajada porque me saqué una mochila de encima.

—¿Tiene pensado donar plasma?

—Ahora tengo que esperar 30 días desde la fecha del alta para hacerme un dosaje y ver si puedo ser donante. Primero hay que ver la cantidad de anticuerpos que generó mi organismo y, de acuerdo a eso, sabremos si puedo donar plasma. Sería lo único positivo de esto que me tocó vivir poder donar mi plasma y ayudar a otras personas que lo necesiten para que no la pasen mal. Poner mi granito de arena después de haber estado encerrada 14 días.