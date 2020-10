Aprobaron un nuevo plan para la regularización tributaria

En una sesión mixta que combinó las modalidades presencial y virtual, la Cámara de Senadores provincial aprobó por mayoría el nuevo plan para la regularización tributaria. La sanción definitiva del Régimen de Facilidades de Pago Impositivo y Fiscal contó con el aval del bloque Frente Unidad Justicialista, contra la abstención de Sergio Guardia, de San Luis Unido. Entre sus principales beneficios están que permitirá abonar las obligaciones vencidas hasta en 60 cuotas (cinco años), mientras que en caso de elegir un solo pago de contado los morosos obtendrán un 15 por ciento por cada bien que decidan poner al día con el fisco.

Aunque su reglamentación oficial y posterior publicación en el Boletín Oficial para su puesta en vigencia será en los próximos días, la titular de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP), Cecilia Badaloni, dijo que ya tienen todo listo para la implementación de una medida que busca normalizar la recaudación impositiva en medio de una crisis económica que azota a los puntanos y al país entero.

"No tiene fecha de caducidad y la única exigencia es que la deuda que se desee incluir haya superado los treinta días de vencimiento. En términos de ahorro no cuenta con tantos beneficios como en una moratoria, tiene tasas apenas más caras, pero la ventaja es que ofrece saldar en el mediano y largo plazo", explicó Badaloni, quien agregó que otra de las ventajas es que los contribuyentes que tengan más de un bien impago podrán solicitar un plan particular para cada uno de ellos, de manera individual.

Con la excepción de los sellos provinciales, con el nuevo plan los morosos podrán pagar los impuestos inmobiliario; automotor, acoplados y motocicletas; contribuciones especiales sobre inmuebles rurales; ingresos brutos; y multas, entre otros.

Aunque la entrega inicial dependerá del cálculo sobre el total adeudado, en todos los casos tendrá un piso de 700 pesos, un criterio que también regirá para el cumplimiento en pagos mensuales. En total, la DPIP ofrecerá cinco alternativas de financiación: de 1 a 12 cuotas con un interés del 1,1 por ciento; de 25 a 36 (2,1%); de 37 a 48 (2,5%) y de 49 a 60 (3%). En todos los casos, los adherentes podrán solicitar el débito automático de una cuenta bancaria.

"La adhesión podrá ser por clave fiscal o de manera presencial solo con turno, con excepción de las ciudades que estén aún en Fase 1", señaló Badaloni, quien brindó un informe del proyecto ante los senadores el lunes, previo a su aprobación.