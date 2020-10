Sigue la causa contra un médico denunciado por mala praxis

Carlos Gatica, el neonatólogo de la Clínica del Niño de Villa Mercedes que fue denunciado por la muerte de una beba, será indagado por mala praxis a fin de mes. Su abogado, Valentín Rivadera, planteó que la causa abierta contra el médico había prescripto en mayo pasado, pero la jueza de instrucción Penal 3, Mirta Ucelay, declaró "no prescripta la acción penal", porque no puede ignorarse que este año la actividad judicial, en general, se ha visto paralizada por "la extraordinaria situación mundial de pandemia", lo que llevó a ralentizar y a suspender el avance de las causas, y la investigación contra el profesional de la salud no fue la excepción.

Rivadera le había explicado a El Diario que el delito por el que investigan a Gatica, "Homicidio culposo por mala praxis", tiene una condena máxima de cinco años de prisión y para él, considerando que la causa contra él fue iniciada en mayo de 2015, la vigencia ya había caducado en términos judiciales.

Pero Ucelay opinó que "entender que el mero transcurso del tiempo ha provocado la prescripción de la acción en la presente, sin contar las situaciones excepcionales (pandemia), es ir en contra del derecho constitucional de la víctima a obtener en un proceso judicial la responsabilidad penal de quienes causaron perjuicio".

Por eso, resolvió declarar no prescripta la acción penal, continuar la causa según su estado y fijar fecha de audiencia para el jueves 29 de octubre.

Gatica fue denunciado por la muerte de Rosario Guadalupe Celli. La nena nació el 12 de mayo de 2015 en la Clínica del Niño y falleció cuatro días después a causa de una hipertensión pulmonar. Para su madre, Verónica Rosales, la muerte de la criatura fue producto de la negligencia del médico.

"Me decían que le iban a poner oxígeno, pero que no tenía nada. Así me tuvieron tres días", afirmó la denunciante.