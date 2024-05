Testimonio de una mujer que sufrió mala praxis y abandono

Mariela Depetris denuncia que cometieron mala praxis y abandono de persona en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" y en la Maternidad Provincial "Dr. Carlos Alberto Luco". Por una infección mal tratada casi quedó hemipléjica y tuvo que someterse a una cirugía en Villa María, Córdoba.

La odisea de la mujer de 47 años comenzó en noviembre de 2023. "Empecé con un bulto del tamaño de un quinoto en el pecho que me dolía, era un forúnculo. Al tercer día se hizo como un huevo, al quinto, como un limón, y al séptimo, como una naranja, para que se entienda la magnitud en la que fue creciendo en menos de una semana", explicó.

La primera atención fue en la sala médica del 900 Viviendas, el barrio en donde ella vive. Allí le recetaron antibióticos y le dijeron que necesitaba ser atendida urgentemente por una mastóloga en la Maternidad. "Fui y me dijeron que tenía que esperar a que eso se reventara, estaba con un dolor insoportable. Además, me indicaron que tenía que hacerme una ecografía mamaria en el Policlínico. Yo andaba en moto con una terrible infección, es más, ya eran dos glándulas, una al lado de la otra que pesaban más de doscientos gramos cada una", repasó.

Cuando fue a hacerse el estudio le dijeron lo mismo, que tenía que aguardar a que reviente y que se fuera a su casa. Por el sufrimiento, y con 41 grados de fiebre, tuvo que acudir nuevamente a la guardia, en la que debió esperar cuatro horas para que la pudieran atender.

La mujer y su abogado iniciarán acciones contra el Gobierno y la Intendencia.

"Entre las idas y las vueltas se hizo diciembre. Por la misma cantidad de pus que tenía se me 'explotó' el pecho, se hizo un agujero, de lo cual tengo el video para demostrarlo; imagínense el dolor", expresó Depetris y añadió: "Me atendió la doctora Estrada, me tocaron solamente y me indicaron un análisis, que los resultados me los dieron recién en enero. Me dijeron que estaba todo bien y que había un nido de bacterias, que lo iban a sacar con un raspado, pero que estaban muertas por los medicamentos".

Lejos del diagnóstico que le dieron, Mariela no pudo notar ninguna mejoría. Continuó con terribles molestias y empezó a sentir un dolor en un brazo que le llegaba hasta un pulmón.

"En enero empecé con dificultades y ya en febrero no pude caminar más. Yo en cinco días quedé inválida, ahí fue cuando mi mamá decidió traerme a Villa María. No podía moverme, me agarraba de las paredes, vomitaba todo lo que comía, tenía la piel afiebrada y de la cintura para abajo no sentía las piernas", dijo la mujer.

La ciudadana contó que entre sus familiares hicieron un esfuerzo para llevarla a la localidad cordobesa. "En mi historia clínica yo ingresé como abandono de persona. Al segundo día me hicieron una resonancia y descubrieron que tenía las bacterias agusanadas y desparramadas por toda la sangre. Eso fue lo que me había comido el hueso del brazo que me dolía. En unos días me dijeron que por poco yo no vivía más", sostuvo.

Por la falta de atención en los centros médicos de Villa Mercedes, la infección fue tan agresiva que le afectó vértebras del cuello, lo que le derivó en un pinzamiento en su médula; esto provocaba que no pudiera caminar. La semana pasada tuvo que someterse a una compleja cirugía en Villa María, en la cual le tuvieron que colocar una prótesis.

“Si me hubieran atendido como corresponde, yo no tendría que haber pasado por todo esto, mi cuerpo ahora ya no va a ser el mismo. Yo llamé a Desarrollo Social, les dije que iba a viralizar esto porque era mi vida y no les importó, me dijeron que me iban a dar una ayuda de $80.000. Yo alquilo, y desde que empecé a estar enferma no pude pagar más, no me podía mover, vivía a calmantes y mi mamá sacó de donde no tenía, mi hermana vendía comidas. ¿Cómo hago ahora para seguir, para poner mis cosas al día?”, manifestó la mujer y avisó: “Estoy asesorada por un abogado y vamos a iniciar acciones al Gobierno y a la Intendencia, ya que son entidades públicas que deben estar controladas por ellos. Después seguiremos por los médicos y todo el camino legal que corresponda. Yo necesito una audiencia con ellos”.