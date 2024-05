La muerte de una joven sacude a la comunidad de Tilisarao

La muerte de una mujer de 38 años puso en jaque al sistema de salud de Tilisarao, en el Departamento Chacabuco. El domingo, cerca de las 22, fue llevada por sus hermanos al hospital de la localidad por un fuerte dolor en el pecho y a la 1:30 de este lunes falleció por “muerte súbita”, tal como consta en el certificado de defunción.

Sus familiares y allegados aseguran que el fallecimiento devela los inconvenientes que hay en el nosocomio, debido a que desde que ingresó lo único que hicieron fue sentarla en una silla de ruedas y después sentarla en una camilla. “A mi hermana le dolía mucho el pecho y lo único que le pusieron fue suero e inyecciones”, señaló entre llantos Ariel Chavero.

Al resumir lo que pasó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, dijo que después de tenerla un “largo tiempo” sentada en la silla de ruedas, tras algunos reclamos que hizo consiguió que la llevaran a una sala particular, donde el primero que la atendió fue un médico de apellido Curromil.

Tras observarla, vino una enfermera que le colocó un suero e inyecciones. “Pese a ese tratamiento ella seguía muy adolorida en el tórax. Luego vino una doctora morocha, alta y de pelo lacio que dijo que la iba a chequear para ordenar el traslado. A todo esto, ya había pasado mucho tiempo y mi hermana cada vez se quejaba más de los intensos y fuertes dolores”.

“Más nos preocupamos —añadió— cuando nos informó que la iban a trasladar, y al rato que no podían hacerlo porque no podían llevarla, siendo que en la puerta del hospital hay tres ambulancias”.

Ariel recordó que fue la misma doctora la que posteriormente les comunicó que la iban a llevar al Hospital Central “Ramón Carrillo”. “Mientras, me decía: 'Este hospital no tiene nada… no sirve nada…”.

Posteriormente se desencadenó lo peor. “Me hacen salir. Se quedaron callados y la misma médica me informó que era demasiado tarde… No podía creer lo que estaba sucediendo. Me puse muy mal, creo que tiré un hierro de la cama al piso y a todo esto la médica huyó; sí, huyó. Y para colmo, la enfermera me quiso como cancherear, diciéndome que me quedara tranquilo, cuando había perdido a una hermana”.

Los restos de la joven mamá fueron velados en la sala de la Cooperativa de Tilisarao.

Ariel informó que van a evaluar las acciones a seguir porque sostienen que Natalia Soledad no fue atendida como debieron haberlo hecho.

La noticia de la muerte se conoció primero a través de diversos transcendidos que indicaban un caso de abandono de persona o mala praxis. A la par, se señalaba que esto es producto de las carencias que tiene el hospital: hablan de que no hay un adecuado servicio de laboratorio y que al no haberse renovado los contratos de profesionales, es casi imposible conseguir un turno en el hospital de Merlo por la saturación de pacientes y alta demanda en el Valle del Conlara.

REDACCIÓN