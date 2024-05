Hicieron la denuncia policial por la muerte de Natalia Chavero

Las explicaciones y el accionar que dio el Hospital de Tilisarao no dejaron conformes a los familiares de Natalia Soledad Chavero, la mujer de 38 años que falleció el lunes pasado. Ariel, uno de sus hermanos, y Esteban Reyes, expareja de la joven, con quien tuvo dos hijos, hicieron una denuncia formal en la comisaría de la localidad para pedir explicaciones sobre lo ocurrido y desentrañar si hubo negligencia en el accionar del centro de salud.

“Lo que buscamos con mi cuñado es hablar con la doctora que la atendió, la doctora Gil. Ella se fue y nunca más volvió. Y los dejó así tirados a él y a la madre de mis hijos. Que ella explique por qué se fue”, apuntó Reyes a El Diario. El hombre viajó desde Mendoza al enterarse del fallecimiento de su expareja.

Apuntó que Gil fue la segunda médica que atendió a la madre de sus hijos. El primero, Curromil, la recibió, pero luego atendió a otra paciente y allí Gil tomó las responsabilidades. Su cuñado Ariel, quien lo acompañó en la denuncia policial, estuvo en los últimos momentos de su hermana y les describió una situación de por lo menos desatención.

Su hermana, sin enfermedades previas, llegó la noche del domingo con fuerte dolor de pecho; estuvo un tiempo prolongado en una silla de ruedas hasta que la atendieron y le pusieron suero.

Estoy viendo si consigo un abogado para que le hagan la autopsia y saber qué pasó realmente (Esteban Reyes- Expareja de Natalia Soledad Chavero)

Allí, la médica comenzó las gestiones para una derivación. “En un momento, la doctora le dijo a mi cuñado que no iba a llegar a San Luis. Se metió de vuelta a la sala donde estaba ella, no pasaron ni treinta segundos y la médica les dijo: ‘Ya es tarde’. Tengo entendido que informan eso y en ese momento lo dejan solo como a un perro a él y a la madre de mis hijos”, recordó Reyes.

El hombre también tuvo un encuentro con las autoridades del hospital. “Entre lo que me cuenta mi cuñado y lo que declaró el director del hospital hay algo entre medio que no me gusta. Supuestamente, me dijeron que puede ser algo hereditario. Los padres de ellos tienen diabetes, mis padres también, pero ella no tenía y yo tampoco, y no es motivo de una muerte súbita”, cuestionó.

Cuando estaban juntos, Reyes recordó que Natalia tenía una dieta sana y hacía actividad física, aunque sí había subido un poco de peso tras el nacimiento de sus hijos. Indicó que aún no tienen definida la custodia de sus dos hijos, Tomás, de 8 años, y Alma, de 6.

“Estoy viendo si consigo un abogado. Tengo que pagarle, para que le hagan la autopsia, porque no quiero quedarme con esa pica. Por mi parte, voy a tomar el proceso legal para la autopsia y saber qué pasó realmente”, concluyó.

Datos reveladores

Reyes, en su diálogo con la prensa, ha dado detalles reveladores. Uno de ellos es que la mujer habría vomitado y convulsionado en uno de los baños del hospital previo a su deceso. Por otro lado, a la hora de gestionar la derivación, desde el Hospital de Merlo les habrían marcado a los médicos que el nosocomio estaba saturado y que en el Hospital “Carrillo” no atendieron.

A su vez, en el encuentro que tuvo Reyes con las autoridades del hospital, supo que los electrocardiogramas que le habían realizado a la mujer “habían dado bien”. Por último, admitió que el padre de la fallecida, Jorge, no está de acuerdo con realizar la autopsia.