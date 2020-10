Torneo Federal A: Juventud arranca una semana clave

Juventud Unida Universitario comienza una semana que puede ser muy importante en lo que respecta al armado del plantel de cara a la continuidad del Torneo Federal A. En los próximos días el club podría cerrar la llegada de algunos refuerzos y la renovación de contratos de otros jugadores para darle forma al plantel.

Este martes llegará a San Luis Marcelo Fuentes, el DT que está invicto al frente del equipo, quien arregló la continuidad en el plantel y es quizá el refuerzo más importante para la institución.

“Estamos muy contentos de que Marcelo continúe o termine esta tarea que empezó con el equipo. Es un proceso que comenzó muy bien y que queremos que siga de la misma manera. Estamos esperando a que llegue, que se reúna con el plantel y que empiece a trabajar en la preparación, que si bien es corta, confiamos en que vamos a llegar bien preparados”, expresó Gonzalo Salgueiro, el coordinador general de fútbol del club.

Con respecto a los refuerzos que van a formar parte del nuevo plantel, el dirigente de Juventud prefiere ser cauto, no da nombres propios hasta que no se firmen los contratos, lo cierto es que el “Juve” ya tiene la continuidad del goleador Damián De Hoyos y la llegada de Brayam Sosa, el ex Estudiantes que cruzó la vereda.

“Por ahora no podemos dar más confirmaciones, en estos casos a veces uno hace un arreglo de palabra y aparece otro club, pone más dinero y el jugador no termina firmando. Sí podemos decir que tenemos varios jugadores en carpeta y con muchos el diálogo avanzado, que estaría llegando en la semana para prácticamente formar el plantel completo”, explicó el dirigente.

De los que se fueron en el inicio de la pandemia de coronavirus, retornan Leandro Ciccolini, Juan Manuel Pérez, está cerca el retorno de Marcos Cabrera y en cuanto a refuerzos el club busca un lateral izquierdo, un arquero y al menos un par de jugadores en la mitad de la cancha y otro par en la delantera, donde se desprendió de Juan Pablo Gobetto y Tomás Garro.

"Somos conscientes de que es un año importante para el club, hoy todos sabemos que por más que armes un buen equipo si se te enferman algunos jugadores por COVID-19 se complica poder jugar y es todo muy complejo. Encaramos esta etapa con mucha responsabilidad y con mucha ilusión, porque sería lindo que el año del centenario pudiéramos lograr un ascenso", enfatizó el exarquero.

Por ahora el plantel compuesto casi en su totalidad por jugadores locales está entrenando de forma informal y con todos los protocolos de sanidad. La idea es que cada jugador que se vaya sumando al club llegue con su estudio de PCR y se aísle por unos días hasta que se realice un nuevo test antes de tomar contacto con el plantel.