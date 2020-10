Latinoamérica y la calidad de los medicamentos

En América Latina, el comercio de medicamentos falsificados, no registrados y de calidad subestándar —es decir, que no cumplen con las normas de calidad o sus especificaciones— es una amenaza severa para la salud pública, advirtió una investigación, publicada en la Revista Panamericana de la Salud.

El trabajo revisó los registros de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos de 13 países de América Latina y encontró 596 incidentes relacionados con prácticas que atentan contra la calidad de los medicamentos, entre 2017 y 2018.

De ellos, 239 estaban referidos a medicamentos falsificados, 236 a subestándar y 121 a no registrados.

Los antiinfecciosos (antibióticos, antiparasitarios, antivirales, antituberculosos), los fármacos para el dolor o cuidados paliativos, las hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos representaron el 41 por ciento de todos los incidentes compilados, seguidos de los medicamentos para las vías respiratorias, trastornos de conducta y gastrointestinales.

El estudio señala que además de socavar la capacidad de prevenir, tratar, curar y paliar las enfermedades, los medicamentos subestándar y falsificados también minan la confianza de los pacientes en la red de abastecimiento de medicamentos y en intervenciones estratégicas como las campañas de vacunación, y contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos, con impacto negativo en el plano socioeconómico también.

Consciente de que las cifras reunidas en la investigación solo muestran los casos denunciados, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo que si bien “las dimensiones del mercado ilegal no detectado son desconocidas, pueden ser enormes”.

“No obstante, las cifras encontradas en este estudio dan cuenta de un problema mayor de salud pública en Latinoamérica. Si bien se podría esperar que haya una proporción en el mercado de medicamentos subestándar (con desviaciones de calidad), las falsificaciones y los no registrados deberían ser cero”, agregó.

Los países con mayor número de incidencias fueron Perú (31 por ciento), Brasil (28 por ciento), y Chile y Colombia (10 por ciento cada uno).

Además de estos países, la investigación incluyó también a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Venezuela. En general, cada país analizado presenta desafíos de vigilancia diferentes, precisó la OPS.

Las tiendas y mercados fueron los lugares en los que se detectaron más incidentes (46 por ciento). La OPS también señala que otra incidencia importante son los robos, que no suelen ser reportados, generándose subregistros.

Los productos auténticos robados suelen reingresar al mercado en versiones subestándar o falsificadas, ya que una vez que abandonan la cadena legal de distribución se pierde control sobre sus contenidos, etiquetas, condiciones de transporte y almacenamiento, y fácilmente pueden dejar de ser aptos para consumo.

El artículo muestra una parte de lo que realmente ocurre en un continente donde las condiciones sanitarias de la población proporcionan el caldo de cultivo ideal para la proliferación del mercado ilegal de medicamentos.

En consecuencia, para mejorar la situación actual, la OPS recomendó a los gobiernos fortalecer sus sistemas regulatorios de medicamentos y productos médicos y proteger esa cadena de suministros para asegurar la llegada a pacientes y consumidores de productos auténticos, eficaces, seguros y de calidad.