Arctic Monkeys lanzará un disco en vivo en el Royal Albert Hall

El grupo británico Arctic Monkeys lanzará el 4 de diciembre un disco en vivo grabado en el londinense Royal Albert Hall en 2018, cuyas ganancias serán destinadas a la organización humanitaria War Child, que asiste a menores que padecen los efectos de la guerra.

Lo anunció la agrupación a través de sus redes sociales, con una serie de mensajes en donde destacan la labor de esa fundación y advierten sobre el déficit económico que soportan.

"El 7 de junio de 2018 tocamos en un espectáculo especial en el Royal Albert Hall de Londres. Todas las ganancias de esa noche fueron donadas a War Child en apoyo del trabajo vital que realizan protegiendo, educando y rehabilitando a los niños que han experimentado el trauma del conflicto y el horror de la guerra", escribió la banda.

Y añadió: "La situación que era mala en 2018 ahora es desesperada y esos niños y sus familias necesitan nuestra ayuda más que nunca. Para permitirle a War Child reducir su déficit de fondos y continuar con su valioso trabajo, estamos lanzando un álbum en vivo, grabado esa noche. Todas las ganancias irán directamente a la organización benéfica".

El disco doble será lanzado en diversos formatos físicos y será acompañado por un álbum de fotos de aquella actuación en donde el grupo aprovechó para presentar los temas de su último trabajo de estudio "Tranquility Base Hotel + Casino".

La placa contendrá 20 canciones, entre las que aparecen clásicos como "Braimstorm", "Do me a Favour" y "I Bet You Look Good On The Dancefloor", su recordado primer gran hit.

En tanto, se especula que la banda trabaja en un nuevo disco de estudio, a partir de unas publicaciones de su baterista Matt Helders, en donde se lo ve rodeado de sus instrumentos en un estudio de grabación de Los Ángeles.

La organización no gubernamental War Child fue fundada en 1993 por los cineastas británicos Bill Leeson y David Wilson tras filmar la guerra en los Balcanes. Esta iniciativa fue apoyada por artistas como David Bowie, Bono y Brian Eno. Para solventar la labor de la ONG en 1995 varios músicos, entre ellos Paul McCartney, Oasis, Radiohead y Paul Weller, participaron de “The Help Album”. Una década después, el cd “Help! A Day in the Life” contó con Coldplay, Gorillaz y Kaiser Chiefs. El último álbum benéfico para War Child es de 2009, “Heroes”.

Télam / AFA