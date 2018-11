"Lollapalooza Argentina 2019" ya tiene grilla

Con cien bandas y artistas de los estilos más variados, la sexta edición del Lollapalooza Argentina llega recargada y llena de sorpresas. Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty Øne Piløts, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki serán quienes encabecen los tres días de festival.

Los sonidos de las nuevas generaciones tendrán mucho lugar, con Post Malone y Sam Smith, que también visitan Argentina por primera vez, pero sin quitarle lugar a los consagrados como Tiësto. También habrá cuartero con “La Mona” Jiménez.

Uno por uno

La grilla final es la siguiente: Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Macklemore, Fito Páez, Caetano Moreno Zeca & Tom Veloso, Jorge Drexler, Interpol, Odesza, Greta Van Fleet, Vicentico, Years & Years, Rosalía, La Mona Jiménez, Zhu, Snow Patrol, Foals, St. Vincent, Juana Molina, Kshmr, Don Diablo, Troye Sivan, Bring Me The Horizon, Lali, Jorja Smith, Cazzu, Khea, Portugal. The Man, Rüfüs Du Sol, Los Hermanos, RL Grime, Fisher, Kungs, Valentino Khan, Kamasi Washington, Clairo, Lany, C. Tangana, Wos, Seven Kayne, C.R.O, Neo Pistea, Perotá Chingó, Jain, Alex Anwandter, Escalandrum, Bad Gyal, Parcels, Gryffin, GTA, Bhavi, Loud Luxury, Ama Lou, The Fever 333, Hippie Sabotage, Bambi, Perras On The Beach, Omar Varela & Mykka, Dak1llah, Lelé, Salvapantallas, Lucho Ssj, Dano, Jetlag, Metro Live, Conociendo Rusia, Barbi Recanati, Sita Abellán, La Grande, Catnapp, Mexican Jihad & Tayhana, Ca7riel, Coral Casino, Telescopios, Julio Victoria, Tomi Morano, 1915, Gativideo, Candelaria Zamar, Naomi Preizler, Agrupación Capitán, Alfonsina, Yataians, Batalla de los Gallos.

Los tickets en Precio Final (abono de tres días) a $6500 + Service Charge se pueden conseguir a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con Tarjeta Santander Río se pueden conseguir en 3 cuotas sin interés. Cabe destacar que una vez agotada esta etapa de venta no habrá más abonos disponibles.