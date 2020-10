Solidaridad envuelta con la flora y fauna puntana

La solidaridad una vez más golpeó la puerta del escultor y artista callejero Emanuel González, a quien le gusta brindar su ayuda a quienes más lo necesitan y se siente bien al compartir sus conocimientos para que otros también se fortalezcan gracias al arte. Hasta la medianoche del viernes, Emanuel lanzó el primer concurso de dibujo y pintura para artistas emergentes que se encuentra en su página de Facebook y les dio la posibilidad a diez dibujantes de Villa Mercedes para mostrar sus trabajos y competir por cinco mil pesos en efectivo.

El dibujo ganador será elegido por el público. Quienes quieran votar deberán entrar a la página de Emanuel y reaccionar con un "Me gusta" al dibujo que más les convence. El ganador obtendrá su premio el sábado.

A principios de mes, el artista lanzó la convocatoria para los dibujantes de la ciudad. El concurso nació gracias a las buenas ventas que González tiene por su trabajo de constructor de muebles reciclados y decidió compartir su alegría con sus demás colegas.

"A mí me hubiera gustado que en mis peores momentos alguien me ayudara con un premio así. Pensé que muchos colegas estaban en una situación difícil por el momento que vivimos y que no pueden salir a trabajar. Junté el dinero en efectivo y decidí sortearlo", explicó el artista que también es voluntario en varios comedores de Villa Mercedes en los que dicta talleres de arte realizado con material reciclado.

Los artistas que se encuentran en competencia son: Kili Báez, Gisele Martínez, Guadalupe Olivares, Melissa Rivero, Julieta Guglielmino, Sandra García, Luz Alma Cervelo, Agustina Cannis, Ezequiel Mastellone, Damián López, Federico Aguilera y Celeste Olivares.

La temática para el concurso fue elegida para representar la flora y fauna autóctona de San Luis que en los últimos días se vio afectada por los incendios que acontecieron en la provincia, como también para que quienes concursaran conocieran y fomentaran las bellezas naturales de donde viven.

"Muchos no sabían que algunos pájaros como el hornero eran autóctonos de San Luis. El concurso es una buena excusa para que los chicos aprendan un poco más sobre la provincia", agregó el organizador.

El pitojuán, el caldén o los zorros colorados fueron algunos de los animales y árboles autóctonos que eligieron los concursantes para representar. También dibujaron sobre los colores de las sierras, el desmonte en la provincia o los paisajes que rodean las localidades puntanas como Papagayos.

"Seguramente en los próximos meses lanzaré un segundo concurso para quienes se quedaron con ganas de participar en el primero", concluyó González.