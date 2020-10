Dinero oscuro contra los derechos

Organizaciones cristianas ultraconservadoras de Estados Unidos, muchas de ellas estrechamente vinculadas al gobierno de Donald Trump, distribuyeron en la última década al menos 280 millones de dólares de dinero opaco en cinco continentes, motorizando campañas contra los derechos de las mujeres y las personas Lgbtiq, reveló el sitio openDemocracy.



Grupos dirigidos por algunos de los aliados y seguidores más ruidosos de Donald Trump destinaron sumas crecientes para influir en las leyes, las políticas y la opinión pública de otros países con el fin de “instigar una reacción” contra los derechos sexuales y reproductivos.



Hace unos días, openDemocracy publicó el primer conjunto de datos detallando la escala global de ese gasto. Defensores de derechos humanos y activistas protransparencia de distintas regiones calificaron el hallazgo de “alarmante” y “señal de alerta” para las democracias.



“Esta es una forma de interferencia en nuestro sistema político y judicial tan dañina para los derechos humanos como la intromisión rusa en las elecciones”, dijo Neil Datta, jefe del Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos del Parlamento Europeo (EPF), al que pertenecen decenas de eurodiputados y legisladores de toda Europa.



Irene Donadio, de la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN), dijo haber atestiguado un claro aumento de las campañas contra los derechos sexuales y reproductivos en su región y consideró “asombrosa” la escala de la financiación revelada en esta investigación.



“Es indignante que a grupos que están jugando con las vidas y la seguridad de las mujeres se les permita operar en las sombras. Deberían obligarlos a cumplir con los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas”, agregó.

Cada uno de los grupos analizados está registrado como sin fines de lucro y exento de pagar impuestos. Por tanto, tampoco puede participar en actividad política partidaria.



Sin embargo, varios de ellos, como el American Center for Law and Justice (ACLJ) —que encabeza el abogado personal de Trump, Jay Sekulow— han apoyado abiertamente al gobierno del actual presidente y a su nominada para la Suprema Corte de Justicia, Amy Coney Barrett.



El año pasado, openDemocracy reveló que decenas de grupos cristianos fundamentalistas de Estados Unidos, muchos relacionados con el actual gobierno estadounidense y con el estratega ultraderechista Steve Ba-nnon, habían repartido en Europa al menos 50 millones de dólares de dinero opaco durante una década.



Este último conjunto de datos de openDemocracy es más amplio aún, resultado del análisis de miles de páginas de declaraciones financieras de 28 grupos estadounidenses desde el año 2007. Según esos datos, estas organizaciones gastaron más dinero en Europa (casi 90 millones de dólares) que en ninguna otra región, seguida por África (54 millones), Asia (49 millones), América Latina (44 millones), Canadá y México (20 millones) y Medio Oriente y África del Norte (9 millones).



El brazo europeo del ACLJ (ECLJ) intervino en dos casos para defender la postura de Italia en contra del matrimonio homosexual. También participó en por lo menos siete litigios relativos a Polonia ante la Corte Europea de Derechos Humanos, defendiendo las políticas conservadoras polacas contrarias al divorcio y al aborto.



El alcance total de la financiación que suministra la derecha religiosa estadounidense para acciones globales está oculto, dado que muchos de estos grupos están registrados como iglesias o filiales de iglesias que no tienen obligación de declarar esta información.



Es dinero oscuro, en contra de derechos humanos.