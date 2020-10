La RAE comienza a observar el término “elle”

Aunque a los defensores acérrimos del buen hablar, enquistados en el “todo tiempo pasado fue mejor”, ahora les hierva la sangre, lo cierto es que la Real Academia Española incluyó en su Observatorio de Palabras el término “elle”, al que define como un pronombre creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes: “el” o “ella”. Sin embargo, advierte que su uso aún no está generalizado.



Si bien esto no significa aún que lo haya agregado a su diccionario oficial y que su uso ya esté avalado, es un paso en un reclamo de vieja data sobre el lenguaje inclusivo, originado en los años '70 con los movimientos Lgbtiq y el feminismo, y al que la RAE, como “custodia” de la lengua española, siempre se negó.



El lenguaje inclusivo es parte de este movimiento que busca desterrar las desigualdades de género y que percibe que cuando hablamos y escribimos nuestra lengua es un reflejo de esa sociedad patriarcal y machista que se busca modificar.



En su Observatorio de Palabras, lo que la RAE realiza es “ofrecer información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos o regionalismos”. En ese listado figuran palabras como “ciberataque”, “transfóbico”, “mutear”, “loguear”, “legitimizar”, “cuarentenear”, “sanitizar”, “cubrebocas”, “coronavirus”, entre otras.



“Esta información es provisional, pues no está contemplada aún en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro”, agrega.



Que la RAE lo haya incluido como una palabra utilizada ya logra visibilizar el no binarismo desde el lenguaje y le da una definición.