Repuntó en octubre de la venta de autos 0 kilómetro

El auto Fiat Cronos es el modelo más vendido en este momento en el país, seguido por la pick up Toyota Hilux y el Volkswagen Gol Trend.

El patentamiento de vehículos 0 kilómetro creció en octubre 13,9% respecto al mismo mes de 2019 y 6,1% frente a septiembre pasado, una recuperación que le permitió al sector elevar la proyección de ventas previstas para el corriente año hasta las 320.000 unidades.

El reporte mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) indicó que este mes se patentaron 37.163 vehículos, lo que mostró el segundo mes de mejora interanual en lo que va de 2020, por encima de junio, que había sido del 3,1%

De esta manera, octubre representa una suba del 6,1% contra septiembre, cuando se habían registrado 35.014 patentamientos, y la comparación interanual también refleja un crecimiento del 13,9% sobre octubre de 2019, precisó el relevamiento.

Con esta tendencia de recuperación de las ventas que se registra en los últimos meses, el sector revisó al alza sus estimaciones para 2020 para llevarlas a un piso de 320.000 patentamientos, frente a las 240.000 unidades que se estimaban a principios de la pandemia.

A partir de las cifras de octubre, en el acumulado de los diez primeros meses del año se alcanzaron los 286.695 patentamientos, equivalente a una caída del 30,5% respecto a igual período del 2019, cuando se habían vendido 412.605 unidades,

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, comentó que con octubre "termina otro mes con buen nivel de actividad para este contexto de pandemia, lo que demuestra que los concesionarios están activos, tratando de cerrar todas las operaciones que se les presentan, pese a cierta incertidumbre relacionada a la reposición de las unidades".

En este mes, el sedán Fiat Cronos fue el modelo más elegido por los argentinos con 2.806 operaciones y el 8% de participación del total del mercado de octubre.

En el ranking de los diez más vendidos le siguieron la pick up Toyota Hilux (1.987); el Volkswagen Gol Trend (1.727); la pick up Volkswagen Amarok (1.683); el Chevrolet Onix (1.567); el Volkswagen T-Cross (1.392); la pick up Ford Ranger (1.239); el Toyota Etios (1.163); el Peugeot 208 (1.162); y el Renault Kwid (1.059).

De esta manera, las marcas líderes en el segmento de automóviles y comerciales livianos son Volkswagen (6.253 patentamientos), Toyota (4.866), Renault (4.578), Fiat (4.236), Chevrolet (3.843), Ford (3.296), Peugeot (2.295), Citroen (1.377), Nissan (1.323) y Jeep (1.179).

