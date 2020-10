Piden que avance la investigación de un pastor denunciado por abuso

“En junio, una psicóloga le hizo una entrevista en Cámara Gesell, pero jamás nos dijeron nada sobre las conclusiones. Hasta hoy no tenemos el informe. Más allá de los contratiempos que generó la pandemia, el problema es que la causa no avanza, sentimos que todo es complicado. Hace meses que no hay una medida sobre el caso", refiere con preocupación y un dejo de angustia la mujer que a fines del año pasado denunció a un pastor evangélico de San Luis, R.S., por abusar de su hija de crianza, una adolescente.

Ella, además de ser la denunciante es un sostén para la víctima, quien actualmente tiene 15 años. En un campamento, después de una charla, la chica se animó a confesarle que su padre de crianza la sometía sexualmente desde hace años.

Después de escuchar entre lágrimas el relato de la joven, la mujer y su esposo hicieron la denuncia en la Comisaría 7ª. Era la tarde del 23 de diciembre de 2019.

