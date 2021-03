Profesor denunciado por abuso: ordenarán la Cámara Gesell

La casa de la madre del entrenador. Lo buscaron allí, pero no lo hallaron. Foto: Juan Andrés Galli.

Al tiempo que J.M. espera que sea detenido el profesor de básquet del club de la Sociedad Italiana de Villa Mercedes (a quien denunció por abusar de su hija de seis años), la Justicia comenzó a investigar lo expuesto por el padre de la víctima.

Según comentó el fiscal Gabriel Macías, citarán testigos mientras aceleran los trámites para que la nena sea entrevistada por los especialistas de la Cámara Gesell del Poder Judicial.

Antes que el juez de instrucción Penal 1, Alfredo Cuello, ordene esa última medida y los psicólogos del Poder Judicial puedan llevarla a cabo, deben asegurarse de que la niña está en condiciones de hablar en ese dispositivo que permite tomar declaración a niños, niñas y adolescentes que son víctimas o testigos de delitos, aclaró el funcionario.

Si bien dijo que "tratan de acelerar todos los tiempos" para que la entrevista en Cámara Gesell sea esta semana, no pudo precisar para qué día y horario se fijará para tal medida.

Mientras tanto, esperan el informe del médico pediatra del Poder Judicial que revisó a la nena el martes a la mañana. Fue la primera medida ordenada por el juez luego de que J.M. se acercara a tribunales para ratificar la denuncia por abuso que la madre de la pequeña había hecho la noche anterior en la Comisaría 8ª.

Macías también dijo que, entre otras disposiciones, está previsto citar a declarar a testigos. Lo más probable es que se trate de personas que concurrían a la Sociedad Italiana, puesto que, como suele suceder en los casos de abuso sexual, no existiría un testigo presencial de los hechos denunciados.

Aunque J.M. comentó que muchas personas se le acercaron y le dijeron que habían sufrido "situaciones de acoso" por parte del entrenador y que no tendrían problema en ser testigos en la causa, el fiscal señaló que hasta ayer nadie se había arrimado a tribunales para tal fin.

No obstante, Macías contó, al momento de ser entrevistado, que la Policía todavía no había logrado ubicar al profesor de básquet para notificarlo de manera formal de que fue denunciado. Lo buscaron en la casa de su madre, donde solía estar, pero no lo encontraron.