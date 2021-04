Abusos en un club: declararon dos alumnos del profesor de básquet

Se sigue incorporando prueba a la investigación de un profesor de básquet denunciado por abusar de una niña que entrenaba en el Club Sociedad Italiana. Por estos días quien ha impulsado la presentación de elementos probatorios es el defensor oficial Matías Farinazzo Tempestini, quien asiste al imputado. Este martes declararon dos de los testigos que ha propuesto como parte de su estrategia. Se trata de dos jóvenes que también se ejercitaban con el profesor.

Los testigos, ambos mayores, contaron que entrenaban con el imputado desde hace dos años, es decir, desde que trabajaba en el club ubicado en Junín 132. Refirieron los horarios de entrada y salida de las prácticas de básquet e indicaron que estas transcurrían con normalidad, o sea, que ellos no advirtieron ningún movimiento extraño o inapropiado de parte del hombre, comentó Valentín Rivadera, uno de los abogados que representa a la familia de la víctima de 6 años, quien presenció la audiencia testimonial.

Aunque hasta ayer (martes) no habían sido fijadas las fechas para las siguientes audiencias, según comentó el letrado, la defensa ofrecería por estos días más testigos. Hasta tanto no declaren esas personas es probable que el juez de Instrucción Penal 1, Alfredo Cuello, no establezca día y hora para la ampliación de indagatoria que solicitó la semana pasada el imputado por "Abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por ser encargado de la guarda o educación".