Capacitan a personal de Control de Plagas para luchar contra el dengue

La llegada del período estival acarrea consigo, además de la suba de temperaturas y del aumento de la probabilidad de lluvias, que las larvas de insectos avancen en sus etapas de madurez y se transformen en moscas o mosquitos. Este fenómeno preocupa a las autoridades municipales, ya que el mosquito que transmite el dengue es una amenaza para la salud pública. Por ello, la Dirección de Medio Ambiente municipal ya comenzó con las tareas preventivas para evitar el desarrollo del insecto.

“Desde la semana pasada capacitan a los operarios de Control de Plaga en el correcto uso de la maquinaria adquirida y de las medidas de seguridad. Los instructivos están a cargo del Programa Mosca de los Frutos, del Ministerio de Producción de la Provincia”, dijo Luisina Casale, directora del área municipal.

Los insumos adquiridos implican una inversión de alrededor de $250.000. Además reacondicionaron herramientas con las que ya contaba el Municipio, las cuales al tener más de 7 años de antigüedad debían ser restauradas casi completamente. “Contábamos con algunos humidificadores (dispositivo para aumentar la humedad del aire), pero ya tenían muchos años de uso y el mantenimiento había sido escaso. Además adquirimos insumos para fumigar y una termoniebla nueva”, precisó Casale.

El trabajo preventivo para evitar que la enfermedad infecciosa se propague en el casco urbano de San Luis está articulado con la Provincia, a través de la participación del Programa Mosca de los Frutos, y con otras instituciones públicas, como la Universidad Nacional de San Luis. La casa de altos estudios se ofreció, a través de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, para capacitar al personal que fumiga en el correcto uso de productos químicos —cantidades para que sean efectivos y formas de diluir—.

Los productos que se utilizarán en las fumigaciones están aprobados por Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y su aplicación en el casco urbano y en presencia de personas es completamente segura. “Los químicos que adquirimos son domisanitarios, por lo que, a diferencia de un fitosanitario que se usa en el campo, es completamente seguro su uso”, explicó la funcionaria.

Además, Casale explicó que: “El Aedes aegypti (vector del dengue) es un insecto que desova en aguas tranquilas. Por lo que si no encuentra un hábitat para eso, no hay reproducción del mosquito. Por eso es importante que el vecino tome medidas para negarle ese hábitat”. Y agregó: “Es importante que los tanques de agua potable estén correctamente tapados, que no haya malezas en los jardines ni lugares donde el agua se estanque”.