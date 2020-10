Lennon: a 80 años del nacimiento de la figura más grande de la música pop contemporánea

Fue el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, cuando nació el hombre que dos décadas después revolucionaría como ningún otro artista a la música y la cultura. En medio de uno de los feroces bombardeos que la Alemania nazi habitualmente lanzaba sobre Liverpool por su apreciado puerto en medio de la Segunda Guerra Mundial, nacía el 9 de octubre de 1940 John Lennon, el hombre que revolucionaría como ningún otro artista a la música popular contemporánea y a la cultura en general, y que se convertiría en el gran mito del rock mundial al ser asesinado 40 años más tarde, en Nueva York.

En su carácter de líder de The Beatles, desde donde conformó junto a Paul McCartney la dupla compositiva más importante de la historia, y con sus posicionamientos ante cuestiones políticas y sociales, Lennon provocó un cambio en toda una generación caracterizado por la lucha en pos de sus ideales de libertad.

Pero el espíritu rebelde, el carácter soñador y la irreverencia, del mismo modo que su compleja y conflictuada forma de ser, tuvieron sus raíces en el contexto familiar y social que rodeó sus primeros años.

John Lennon nació de la unión de Julia Stanley, hija menor de una familia de clase media acomodada, quien por su consentida crianza mostraba un carácter irresponsable y volcado hacia las bromas permanentes; y Alfred Lennon, un marino mercante poco amigo de las obligaciones, pero mucho de las noches de juerga.

Como un desenlace fácil de prever, el padre abandonó a su familia a los pocos años de nacer John y la madre dejó al pequeño al cuidado de su hermana mayor Mimi, cuando la crianza del niño se convirtió en un obstáculo para formar una nueva familia.

A partir de allí, las visitas a su hijo por parte de Julia transcurrirían en un tono más cercano a lo amistoso que a lo filial y, en ellas, le enseñaría a tocar el banjo.

Todos estos condimentos, en unos primeros años en donde además había que refugiarse cada noche ante los bombardeos nazis, fueron forjando un carácter especial en el pequeño que ya mostraba dotes para el dibujo y un gran interés por la lectura.

A los 16 años, el futuro beatle viviría dos acontecimientos clave que determinarían su futuro: la aparición del rock and roll, vía Elvis Presley; y la muerte de su madre, de la que fue testigo, atropellada mientras cruzaba la calle despidiéndolo con la mano al final de una visita. El victimario fue un patrullero conducido en contramano por un policía borracho.

"La perdí dos veces: cuando me abandonó de chico y cuando murió", dijo en varias ocasiones el propio John, quien canalizó su furia y tristeza en la música.

A la vez, la rebeldía emanada por la nueva cultura joven que llegaba desde Estados Unidos aparecía como la válvula de escape a la dura, carente de aspiraciones y monótona existencia que ofrecía el gris pueblo todavía devastado por los bombardeos.

De esta manera, el hombre marcado por la guerra -hasta su segundo nombre aludía a ella al ser bautizado Winston, en homenaje a Churchill-, el abandono de sus padres y un futuro poco prometedor, vislumbró que había un espacio en donde el universo que abría su imaginación cuando dibujaba y leía tenía lugar.

Fue en la fundamental alianza creativa con McCartney en donde todo esto se puso de manifiesto, en un cóctel que supo marcar el pulso de la época.

Como celebración de los 80 años de John, Yoko y Sean lanzarán "Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes", una edición de lujo curada por ellos, con 36 clásicos remezclados, fotos inéditas de su archivo personal, viejas entrevistas y cartas, entre otros elementos. Las cintas fueron tratadas de manera analógica por el ingeniero Paul Hicks, el de "Imagine. The Ultimate Collection", una anterior reedición del famoso disco; y remasterizadas por Alex Wharton, en los estudios Abbey Road de Londres.