La Comuna pide limpiar los patios para prevenir el dengue

“Trabajamos a lo largo de todo el año en la prevención del dengue. El miércoles, por ejemplo, hicimos tareas de descacharreo en el barrio Tibiletti, donde fuimos casa por casa para que sacaran los objetos en desuso que tenían en los patios”, señaló la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Luis, Luisina Casale.

Se acerca la temporada en la que hay mayor densidad del insecto aedes aegypti, portador del dengue, y distintas provincias argentinas ya trabajan en tareas preventivas. Si bien los meses clave van desde diciembre a fines de marzo, por el mayor porcentaje de riesgo de transmisión, el ciclo de vida del mosquito se desarrolla a lo largo de todo el año en sus distintos estados: huevo, larva, pupa y adulto.

Cuando las temperaturas descienden, el insecto adulto desaparece, pero sus huevos pueden sobrevivir varios meses a la espera de mejores condiciones climáticas. Por esta razón recomiendan mantener todas las medidas de prevención y ataque contra el mosquito.

“Sabemos que los huevos del mosquito están en aguas estancadas y eso suele pasar en los patios, en distintos elementos como electrodomésticos que ya no sirven, macetas, recipientes de agua para animales, cualquier lugar donde se pueda acumular líquido, entonces es importante mantener la higiene, desmalezar los terrenos, entre otras acciones. Más allá de estas tareas, lo que hacemos es un trabajo constante”, señaló la funcionaria.

Casale indicó que desde el inicio de la gestión el área se dedicó a realizar la fumigación en distintos sectores de la ciudad para terminar con el mosquito.

La directora de Medio Ambiente subrayó que la prevención es una responsabilidad del vecino: “Si no colabora en mantener su patio limpio, el dengue va a estar. Es un insecto de hábitos domiciliarios, entonces por más campañas que hagamos, si no hay higiene, no podremos hacer más”, afirmó.

Entre otras medidas, la Municipalidad desarrolló trabajos en conjunto con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), en los que articularon actividades relacionadas a los químicos para la fumigación; mantuvieron charlas sobre el grado de toxicidad de algunos productos y los preparados a utilizar, entre otros.

Este mes capacitaron al personal de Control de Plagas en técnicas de fumigación, para un perfeccionamiento en el uso de herramientas como las termonieblas, que son las máquinas que utilizan para fumigar; incluso adquirieron equipamiento nuevo.

“Realizamos un trabajo permanente que se refuerza en la época estival. Cuando el mosquito pone el huevo, este permanece ahí, no se muere, y en diciembre, enero, va a nacer; por más que no tengan agua, quedan pegados a la pared del recipiente”, afirmó.

Prevención en casa

Señalan que lo más importante es revisar los patios. No debe haber recipientes o elementos que puedan acumular agua, ya sea en pequeñas o grandes cantidades. Si hay algún elemento donde se pueda almacenar líquido, hay que darlo vuelta o directamente retirarlo.

Otra de las medidas es mantener el pasto corto para reducir los lugares de propagación y permanencia del mosquito. La prevención interna del hogar también suma.

