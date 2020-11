Benjamín Roure hará un vivo en el Instagram de la Casa de la Música

Luego de viajar diez años por el mundo, triunfar en el ambiente gastronómico y dejar de lado la música como cierre de una etapa inesperada, Benjamín Roure decidió regresar a la Argentina y apostar todo su dinero a un emprendimiento que pensó como la sensación en la Villa de Merlo, el lugar que eligió para vivir. Pero las cosas no funcionaron como esperaba y sus planes nuevamente se volcaron a lo que dejó atrás en el tiempo: su guitarra, su talento para componer y su carrera artística.

En el país lo esperaba la conexión que tuvo desde su adolescencia, cuando su maestra de secundaria le dijo que se animara a escuchar música y que agarrara la guitarra de su papá para aprender. Luego del fracaso en la cocina merlina, Roure decidió desarmar su hostería y transformarla en una escuela de música, que ya tiene seis años y un puñado de alumnos que pasaron por el lugar.

En paralelo, Benjamín le dio cuerda a su carrera como compositor. Luego de tres discos producidos en la intimidad de su casa, en 2018 llegó “Madera”, un proyecto instrumental grabado en los estudios villamercedinos de la Casa de la Música. El proyecto lo conectó con la naturaleza y la sabiduría que esconden los árboles que rodean las Sierras de los Comechingones.

Hoy a las 20 tocará esas composiciones en el vivo de Instagram que realizará desde la cuenta de la Casa de la Música, con el objetivo de que el público se transporte a diferentes lugares desde la comodidad de su sillón. “Vamos a escuchar mis composiciones, pero también estándares de jazz, bossa nova, candombe, blues, tango y baladas”, adelantó Roure.

Según describió el artista, “Madera” es un viaje musical y ambiental. El disco cuenta con canciones instrumentales que reflejan las similitudes que tiene un ser humano con un árbol. “Muestro lo que vive una persona a la par de lo que le pasa a un árbol. Quise buscar un sonido orgánico, con instrumentos acústicos y naturales grabados al pie de la sierra. Más allá de una letra, el ritmo y los instrumentos también logran contar una historia”, expresó.

Benjamín nació en Río Cuarto, en una casa en donde la música sonaba pero él no le prestaba mucha atención. “Mi profesora me convenció a seguir aquel camino que me resultaba desconocido y que terminó siendo uno de los pilares fundamentales de mi vida”, contó el cordobés que estudió la carrera de Arreglos Musicales, visitó algunos conservatorios y tomó clases de composición.

Luego de culminar su etapa de estudiante viajó por Europa, Asia, África y América Central. “Comencé como ayudante de cocina en España y terminé siendo chef en Francia. Pensé que la buena racha seguiría al regresar al país y aposté todo en Merlo para continuar y demostrar lo que aprendí durante tanto tiempo en el exterior”, recordó Benjamín.

Pero en San Luis lo esperaba aquel amor que dejó olvidado. “Siento que existe una conexión con el país que no encontré en otro lado y eso está vinculado firmemente con lo musical. Actualmente doy clases de lectoescritura musical en el museo Casa del Poeta, formé un ensamble instrumental con mis alumnos y armé mi propio estudio casero con materiales reciclables”, agregó Roure, quien fue papá hace pocos meses y disfruta su paternidad tanto como componer.

La cuarentena lo llevó a recluirse en su hogar, pero el artista lo tomó como “un momento fabuloso”. Benjamín aprovechó para conocer músicos de afuera, y en la actualidad compone y realiza arreglos musicales para colegas de Londres, México y Serbia. “Además, puse mi mente en el quinto disco”, concluyó.

Para agendar

DÍA:

Hoy

HORA:

20

LUGAR:

Instagram de la Casa de la Música

ENTRADA:

Gratis

