Setién, ex DT del Barcelona: "Messi es difícil de gestionar"

Enrique "Quique" Setién, en su primera aparición pública luego de su salida como entrenador del Barcelona, reconoció hoy que el delantero argentino Lionel Messi es "el mejor futbolista de todos los tiempos", pese a que es "difícil de gestionar".

Setién acordó su salida del cargo luego de una de las derrotas más dolorosas que sufrió el Barcelona en los últimos años, el 2-8 ante Bayern Munich de Alemania por los cuartos de final de la Liga de Campeones 2019/20.

En una entrevista con Vicente del Bosque -DT campeón del mundo con España en 2010- para el diario español "El País", el técnico de 62 años fue claro al momento de referirse a Messi, que públicamente tuvo desplantes con asistente Eder Sarabia.

"En mis 40 años en un vestuario, primero como jugador y después como entrenador, he llegado a la conclusión de que tienes 16-18 hombres absolutamente comprometidos. Hay cuatro o cinco que no tienen ese entusiasmo. Luego tienes uno o dos que son complicados y retorcidos. Los he tenido como compañeros y como técnico. Esto sí ha sido permanente en todos los equipos", explicó Setién.

Y agregó: "Leo es difícil de gestionar. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarlo! Si allí lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado...".

"Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan (The Last Dance). Ves cosas que no te esperas (...) Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira…", agregó sobre La Pulga.

Fue en ese momento cuando Del Bosque le recordó la frase que le dijo el entrenador Gerardo Martino a Messi: "Ya sé que si llamas al presidente me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días".

"He escuchado esa frase y otras. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo es realmente este muchacho y los demás", reconoció.

Aunque, al final, se rindió a los pies del crack rosarino de 33 años, que lleva la cinta de capitán en el conjunto catalán, donde tiene contrato hasta junio 2021.

"Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Si acaso, Pelé... Le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verle", cerró.

