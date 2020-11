Intensifican controles para el cumplimiento de la app "Trazar"

Cada vez son más los negocios y prestadores de servicios que se suman al uso de la aplicación “Trazar”, el sistema digital que permite acceder a la trazabilidad de las personas para rastrear los contagios de COVID-19. Las autoridades intensificaron los controles para fiscalizar el cumplimiento de su uso, que es obligatorio y que alcanza a los comercios, gimnasios, entidades bancarias, instituciones religiosas, entre otros establecimientos. Si bien al momento más de diez mil puntanos ya utilizan la app, buscan que la manejen en la totalidad de los locales.

“El uso es obligatorio. 'Trazar' es un registro de trazabilidad digital para todas las personas que asistan a establecimientos para adquirir bienes y servicios. Establece una metodología determinada y se trata de un protocolo que busca cuidarnos, es un sistema que le permite al sector sanitario llegar de manera más ágil a los casos positivos o establecer la línea de contactos estrechos. Por otro lado, se evita el uso del papel y la birome”, explicó el jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, Cristian Niño.

Los datos vertidos en la app solo son usados por las autoridades sanitarias en caso que lo ameriten; hay un respeto fundamental de la información personal y del secreto estadístico. De esta manera se genera una función de salubridad clave, que es factible gracias al aporte de datos fidedignos para la reconstrucción de la cadena de contactos estrechos. Arribar a distintas conclusiones mediante la aplicación permite tomar medidas sanitarias a tiempo.

“Los inspectores chequean la utilización de la app, que es gratuita. La implementación hace al hecho de cuidarnos, a la responsabilidad social, hace al resguardo responsable de todos. La mayoría la descargó, pero instamos a que quienes no la usan se sumen. Las inspecciones no tienen la finalidad de la sanción por la sanción misma, solo queremos que cumplan los protocolos”, señaló Niño. En el caso de las clínicas privadas y los centros de salud, también es recomendable su uso, añadió.

El funcionario recordó además que, por el bien jurídico que protege, que es la salud de la comunidad, su incumplimiento puede derivar en una multa que va desde los 50 mil pesos hasta el millón. Hay un proceso de defensa en el que las personas pueden dar sus descargos.

“La ventaja más grande es que con esto nos cuidamos, protege la salud de la comunidad”, dijo.

Más usuarios

El licenciado en Sistemas y jefe del Programa Informático del Ministerio de Hacienda, Fernando Moritz, afirmó que el nivel de descargas se ubica arriba de diez mil. Remarcó que la app no persigue ningún tipo de control fiscal o tributario y que su uso facilita el trabajo del personal sanitario en caso de buscar la trazabilidad de casos positivos de coronavirus o contactos estrechos.

Informó que próximamente estará disponible para iPhone.

“El margen completo de lo que implica se verá una vez que todos la implementen. Por ello facilitamos los pasos para que nadie quede afuera. Por ejemplo, esta semana que pasó añadimos una actualización que permite la descarga hasta en teléfonos con sistema operativo Android 4, que ya tienen una cantidad de años importante. Esto promueve que quienes no tengan celulares de modelos nuevos puedan usar la app. Para el caso de iPhone ya la tenemos desarrollada, aguardamos el proceso de publicación, que será en breve”, subrayó.

“Debemos insistir a aquellos que no la usan, ya que se trata de responsabilidad social. La gente debe sumarse. Hoy sabemos que hay huecos a raíz de que algunos comercios no la tienen. Es importante destacar que hay un resguardo muy cuidadoso de la información, los datos son utilizados solo a los fines sanitarios, no se toman para otro tipo de cuestiones o aspectos comerciales”, concluyó.

Para más información sobre el uso de la aplicación se puede ingresar a la página www.sistemas-hacienda.sanluis.gov.ar/trazar, donde el usuario puede ver instructivos y todas las novedades referidas al uso de “Trazar”.