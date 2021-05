Refuerzan controles para que los negocios usen la app Trazar

A partir de las nuevas medidas determinadas por los gobiernos nacional y provincial para frenar los contagios de coronavirus, la Municipalidad decidió reforzar los controles en los comercios esenciales para corroborar que utilicen la aplicación Trazar, ya que en algunos locales siguen usando una hoja de papel para anotar a quienes ingresan a comprar. Además, verifican que respeten el horario de cierre y la capacidad de ocupación en su interior.

“Es la observación más recurrente que tenemos, que hacen el registro mediante la planilla, y si bien ha aumentado el uso del celular, seguimos viendo los cuadernos. Es importante que tengan Trazar porque se cruzan los datos con el sistema de salud, que puede determinar el comportamiento de las personas que tienen que estar aisladas por ser contacto estrecho o para que los positivos no anden en las calles”, comentó Elvio Sepúlveda, a cargo del Programa Control Urbano.

Además, destacó que desde la semana pasada, que surgieron las restricciones de acuerdo a la terminación del DNI, notaron que bajó notablemente la circulación. “Ahora con el nuevo decreto vemos que por suerte, por conciencia y por solidaridad se está cumpliendo. Mientras más disminuyan los casos, más flexibilizaciones habrá para la extensión del horario y de los rubros”, señaló.

Además, explicó que ya pasaron por el micro y macrocentro, por las avenidas principales y también por varios barrios de la ciudad y por los supermercados y autoservicios chinos. Las visitas fueron durante el fin de semana y los equipos del área salieron acompañados con personal de Defensa del Consumidor.

“En general los negocios que no son esenciales en un 95% están cerrados, salvo algunos como pinturerías o mercerías que son notificados para que no sigan atendiendo. Hasta el momento no se han generado actas y lo que hacemos es un trabajo de concientización. Pero sí notamos que a los pocos días siguen abiertos, ya se deben imponer sanciones”, dijo.

Durante los próximos días seguirán verificando en distintos horarios que los comercios respeten las medidas vigentes. “Si en las noches recibimos algunos reclamos de negocios abiertos los atendemos de inmediato y controlamos el funcionamiento de los locales con delivery”, añadió el funcionario.