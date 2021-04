La mayoría de los comercios del microcentro no usan la app Trazar

A pesar de que los contagios de coronavirus aumentan en la provincia, todavía son muy pocos los negocios del microcentro de la capital que utilizan la aplicación Trazar. El Diario de la República realizó un relevamiento y comprobó que la mayoría de los locales omite la carga de datos y no cumplen con los protocolos de trazabilidad. El gobierno provincial la puso a disposición en octubre de 2020 porque permite reconstruir la cadena de contactos estrechos ante la aparición de un caso positivo.

La cartelería que hace referencia a la aplicación está dispuesta en algunas vidrieras de los comercios, pero al ingresar los clientes no les piden el Documento Nacional de Identidad (DNI) para registrar su visita. En el caso que vayan más de dos personas, solo a una le solicitan los datos personales. Una vez dentro sí les ofrecen alcohol en gel o bien lo tienen apoyado sobre una mesa o mostrador, donde cada uno puede ponérselo.

El jefe del Programa Informático del Ministerio de Hacienda Pública, Fernando Moritz, comentó que actualmente hay más de quince mil establecimientos en toda la provincia que habilitaron Trazar y expresó que el personal sanitario tiene acceso al sistema de gestión, donde administran la información para buscar contactos estrechos. Además, detalló que Defensa del Consumidor realiza controles para verificar que se utilice.

“Ahora que la pandemia se intensificó estaría bueno que los comercios retomen la app y que aquellos que todavía no la utilicen lo hagan”, dijo el funcionario, quien remarcó que es fundamental su implementación. “Más allá de que es obligatorio y que hay una normativa que cumplir, uno como ciudadano transita por los negocios y ve que la gente se relajó. En este momento hay que cumplir con los cuidados básicos”, señaló.

Moritz reiteró que este sistema no se utiliza para controlar establecimientos y que los datos que se ingresan no sirven para hacer ningún tipo de auditoría fiscal.

Aquellos que todavía no la descargan lo pueden hacer a través del Play Store y está disponible tanto para Android como para iPhone. Para dar el alta, los comerciantes solo deben completar los datos del CUIT o el DNI.

Si el consumidor tiene el documento con daños en el plástico, o circula con otro tipo de identificación, está la posibilidad de cargar los datos de manera manual. En el caso que el cliente vuelva a un establecimiento donde ya han tomado sus datos, no será necesario repetir todo el proceso, bastará solo con la lectura del código QR del DNI.

Señaló que todo el registro está resguardado y es almacenado por treinta días. Después se destruye el historial del movimiento de las personas tanto de la app como de la base de datos central, para así garantizar la privacidad.

En la puerta de un comercio, ubicado en Rivadavia entre Belgrano y Pringles, María Lucero, encargada del local, buscó el celular para tomar los datos del cliente. “A mucha gente le molesta tener que sacar el DNI, pero es nuestro trabajo pedírselo. Nos tenemos que cuidar entre todos y hay que ser responsables”, dijo la encargada, quien precisó que en varias ocasiones no dejó entrar a la persona por no cumplir con los protocolos. “Automáticamente después de atender o manipular efectivo nos higienizamos las manos. Nosotros también tenemos una familia que cuidar”, acentuó.

El uso del tapabocas también es fundamental para prevenir contagios de coronavirus, pero todavía cuesta que los jóvenes tomen conciencia. Muchos se juntan en grupos en la plaza Pringles, donde no tan solo no respetan el distanciamiento entre ellos, sino que no llevan puesto el tapabocas.

