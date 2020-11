Daniela Calderón Trío se presenta en “Guitarras del mundo”

Con una cueca, un gato o un vals, las cuerdas de las guitarras criollas de Daniela Calderón, Elías Wiedemann y Napoleón Garay se armonizan, distinguen y pelean entre ellas para dar vida a la música cuyana. En las 26ª edición de “Guitarras del mundo”, Daniela Calderón Trío eligió un repertorio bien local para presentarse en el festival internacional que tiene como protagonista al instrumento que mejor maneja el conjunto.

Este miércoles, a partir de las 21, Daniela Calderón Trío dirá presente por los canales oficiales de YouTube y Facebook del Ministerio de Cultura de la Nación. Por segunda vez se sumarán a las fiestas de las guitarras que este año a causa de la pandemia tiene su edición virtual desde el 9 hasta el 22 de noviembre. Incluso algunos de los conciertos se transmitirán en la TV Pública y en Radio Nacional.

En el escenario virtual habrá 72 músicos nacionales, donde están representadas las 24 provincias, y 20 internacionales como Nora Buschmann, de Alemania, Berta Rojas, de Paraguay, y Raphaella Smits, de Bélgica, entre otros.

“Hacemos música nacional y latinoamericana, pero siempre buscamos defender los géneros de nuestra región, así que en este caso grabamos toda música cuyana rindiendo un tributo a nuestros referentes y exponentes de la guitarra puntana, por así decirlo”, explicó Daniela Calderón, integrante del trío que el año pasado, gracias al mismo festival, logró tocar en distintos puntos del país como La Pampa y Neuquén.

En esta oportunidad, los guitarristas grabaron un miniconcierto de quince minutos en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y que ahora saldrá al aire por primera vez. Allí grabaron un repertorio de seis canciones. Daniela detalló: “Son una cueca, un vals y un gato de ‘Alfonso y Zavala’, luego hicimos dos temas actuales de compositores también de Villa Mercedes: de Lito García, que es un gran guitarrista joven, y de Aldo Ávila, falleció hace cuatro años y era un gran intérprete del arte local”.

El último tema que conforma la presentación del trío es una tonada modificada, que si bien no es de un compositor puntano, no podía faltar en su repertorio. Todas las canciones serán instrumentales y representarán un tributo a la provincia y sus artistas.

Por temas de organización y para asegurar que la transmisión no se interrumpa, el show fue pregrabado en octubre. “No sé si me iré a acostumbrar a la virtualidad, es muy raro tocar y hablarle a una pantalla. Cuando hacés una transmisión en vivo en una red social es más directo porque la gente te va escribiendo, pero en este tipo de eventos, que ya están filmados, cuesta más, porque no tenés la interacción y la sensación es muy distinta, no está la presencia, la calidez humana. Hay toda una energía que se genera en las presentaciones con personas”, relató la guitarrista, que a pesar de las dificultades, cree que el arte y la música, en particular, fueron esenciales para la salud mental de las personas durante el encierro.