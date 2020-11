El Programa Juventud organiza un ciclo de orientación vocacional

Los alumnos del último año del secundario vivieron un 2020 bastante particular, ya que no tan solo por la pandemia no pudieron realizar sus actividades típicas de fin de curso, sino que también en este contexto deben elegir una carrera. Es por esto que el Programa Juventud brindará un encuentro virtual sobre orientación vocacional y laboral. Las charlas serán este jueves y viernes a las 15 horas mediante Zoom. Son totalmente gratuitas.

El jefe del Programa, Gabriel Sindoni, comentó que este será el anteúltimo encuentro del ciclo “Jóvenes por los Jóvenes”, que fue pensado como un lugar para compartir experiencias y conocimientos a través de jóvenes referentes de distintas disciplinas y temáticas, como medio ambiente, deporte, cultura urbana, liderazgo y motivación y redes sociales, entre otros.

Jueves y viernes a las 15 se llevará adelante “Pensarse y reconocerse en tiempo de transición”, el cual está abocado a brindar herramientas para la orientación vocacional y laboral.

Sindoni aclaró que si bien fue pensado para los alumnos de las promociones del último año, que son quienes decidirán qué estudiar, dónde lo harán o si eligen abocarse directamente al ámbito laboral, también está destinado al público en general. “Todos cambiamos nuestros proyectos de vida. Nada es estático, por eso invitamos a los que se quieran sumar. Es una buena oportunidad de pensarse”, manifestó.

El funcionario precisó que las charlas estarán a cargo de Solana Morcón, Sofía Miranda, Macarena Loyola y Julieta Sindoni, que son cuatro jóvenes psicólogas con las que cuenta el programa. “Este ciclo estará respaldado por sus conocimientos. La idea es que los chicos se saquen todas las dudas con respecto al proyecto que quieren iniciar, guiarlos y acompañarlos”, detalló.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a las redes sociales de Instagram y Facebook de Juventud, y rellenar un formulario. Luego les enviarán por medio de un correo electrónico el link de acceso a la sala.

“Es un doble desafío el que tienen hoy. No solo por la complejidad de la pandemia, que no les permitió tener su fiesta de egresados, el viaje y la típica serenata, sino porque tienen la difícil tarea de decidir algo tan determinante como lo es la continuidad después de la escolaridad. Por eso generamos estos espacios, para tratar de ayudarlos”, destacó Sindoni.

Expresó que previo a la planificación de este encuentro hicieron una encuesta, de la que participaron más de 500 chicos, para conocer cuáles eran sus inquietudes.

Sobre la convocatoria de las charlas que realizaron a lo largo de estos meses, el funcionario se mostró conforme. “En las primeras arrancamos con cien participantes y hoy terminamos con 2.500. Tuvimos una buena aceptación por parte de los jóvenes en este espacio que generamos para ellos”, concluyó.