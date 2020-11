Victoria para Zeballos en su debut en las finales ATP de dobles en Londres

El marplatense Horacio Zeballos, tercero del ránking mundial de la especialidad, tuvo este lunes un estreno victorioso junto a su compañero español Marcel Granollers (11°), en las Finales ATP de dobles, que se disputan en la capital inglesa de Londres.

La dupla del argentino y el catalán se impuso a la pareja del australiano John Peers y el neozelandés Michael Venus, con parciales de 7-6 (2) y 7-5, en una hora y 42 minutos de juego.

Zeballos y Granollers, cuartos preclasificados, comparten la zona con el croata Mate Pavic junto al brasileño Bruno Soares (los máximos favoritos), y el austríaco Jurgen Melzer con el francés Edouard Roger-Vasselin (7).

La victoria de Zeballos fue la cuarta para un argentino en el Masters de dobles, luego de las conseguidas por Luis Lobo en Frankfurt 1995 (con Sánchez), Daniel Orsanic en Lisboa 2000 (con Oncins) y la dupla Gastón Etlis-Martín Rodríguez en Houston 2003.

En el otro grupo de dobles, denominado Mike Bryan, compiten el estadounidense Rajeev Ram con el británico Joe Salisbury (2), los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies (3), el neerlandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic (5) y el polaco Lukasz Kubot con el brasileño Marcelo Melo (8).

Zeballos, tercero del mundo en dobles, y Granollers (11), ganaron este año el Argentina Open, el ATP 500 de Río de Janeiro y el Masters 1000 de Roma.

"En dobles tenés que estar a fondo, no te podés distraer un instante, no es tan cansador físicamente, pero sí mentalmente, en comparación al single. No podés salirte, porque si te quiebran es difícil recuperarlo", evaluó el zurdo Zeballos, de 35 años, que se reinventó en esta modalidad.

Agencias / AFA