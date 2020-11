Las Flores de Monet: canciones y composiciones por WhatsApp

Sonidos de pájaros, un cuadro del pintor belga René Magritte y una convergencia de géneros musicales le dieron vida a “Seis de la mañana”, el primer single de Las Flores de Monet, una de las nuevas bandas de la provincia. El grupo, que nació prácticamente en pandemia, nunca se reunió en un estudio de grabación y todas sus canciones y su creatividad se desarrollaron y tomaron forma en un grupo de WhatsApp, en el que los cinco integrantes presentan letras, melodías y compases para componer desde la virtualidad.

Hace casi un año el quinteto se reunió por primera vez y quedó conformado por Laureano Gómez en la guitarra, Francisco Magallanes en el bajo, Tiago Ruiz en el teclado, Luciano Gaido en batería y Bruno Sbrolla en guitarra y voz. El artístico nombre de la banda fue una de las muchas opciones que los jóvenes dijeron en una lluvia de ideas. Cuando el pintor impresionista Claude Monet surgió entre el cambalache no hubo duda de que era la mejor opción y, a partir de allí, empezaron a jugar con el arte plástico y a incorporar cuadros famosos en la tapa de su single y en la gráfica del grupo.

“Con los chicos nos conocíamos de vista, pero no éramos amigos. Uno de ellos me escribió por Instagram y me preguntó si estaba en una banda, le dije que no, y si quería formar parte de una. Fue así como nació”, contó Bruno sobre los inicios del grupo que cobró vida también a través de la virtualidad, algo que se mantendría en la esencia debido a la pandemia.

En febrero, “Las Flores…” realizó su primera presentación presencial del 2020 en un bar de la ciudad. Allí cantaron “Frío”, “Ícaro”, “Lazo” y “Ya no estás”, las canciones que tienen compuestas. “Estamos trabajando para que algunas de ellas formen parte de los dos EP que vamos a lanzar. Se podría decir que son temas de rock, pero la verdad es que no los puedo encasillar", reconoció el cantante, que con 21 años es el integrante más joven de la banda. El mayor tiene solo dos años más.

Ya en plena cuarentena, los jóvenes lanzaron su primer single oficial “Seis de la mañana”, que cuenta la historia de un desamor entre un hombre y una mujer. Según mencionó Bruno, es como un cuento cantado, mientras que la letra nació en la ficción. Sin embargo, al momento de componer, la inspiración puede venir de vivencias o experiencias personales.

“Generalmente uno tiene una idea y la comparte en un grupo de WhatsApp que tenemos. La presenta casi terminada y en base a eso todos opinamos y se va modificando”, dijo el cantante y, sobre la modalidad que usan para componer, agregó: “Es bastante difícil no poder juntarnos en una sala de ensayo y crear en el momento, pero esta fue la única forma que se nos ocurrió para seguir”.

Así, con todo en contra, menos las ganas de hacer música, el quinteto trabaja en su próximo material: dos EP que saldrán en los próximos meses. “Si queremos hacer rock, lo hacemos; o si un día nos inclinamos al trap, también nos damos esa libertad. Esa es la idea de la música que se viene, tenemos muy arraigado el concepto de no encerrarnos en un género y que haya para todos los gustos”, concluyó.