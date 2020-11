“El Hospital Ramón Carrillo parece de otro país; estoy impresionado”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en una conferencia de prensa que brindó esta tarde en Terrazas del Portezuelo junto con el Gobernador, fue muy elogioso de la obra del Hospital Central “Ramón Carrillo” que encara el gobierno puntano. Además, confirmó que cuando esté lista la vacuna la aplicación de la dosis en el país comenzará por los grupos de riesgo y subrayó que si la Argentina no hubiera adoptado las medidas que tomó en la cuarentena, la cifra de víctimas fatales habría sido mucho mayor.

“Mi hija vio la foto del hospital y dijo que parece de otro país, estoy extraordinariamente impresionado, está lleno de luz. Falta el equipamiento y el recurso humano, pero créanme que no van a tener un hermoso hospital, sino un gran hospital”, aseguró González García. También dijo que el centro de salud se convertirá en una referencia en la región por su complejidad, y abrió la posibilidad para que se firmen varios convenios.

“Este es un hospital para todos. Estoy emocionado como argentino ver que se pueda realizar este proyecto”, afirmó.

Alberto Rodríguez Saá dijo que la obra civil ha ingresado en la recta final y que la instalación del equipamiento demandará unos tres meses adicionales. Además, comentó que se está trabajando con un organigrama organizador. “Esto hay que hacerlo con mucha inteligencia y paciencia para que la atención al público tenga la mayor excelencia”, afirmó.

Otro de los temas centrales de la conferencia fue la vacunación. Ante la consulta de la prensa sobre las expectativas al respecto, el ministro de Salud expresó que representa un gran desafío y una gran esperanza, pero también señaló que hasta el momento no hay una vacuna aprobada, por lo tanto, el gobierno nacional está abierto a cualquier posibilidad y negociando con múltiples proveedores.

“Somos conscientes de que a esto no podemos hacerlos solos, por eso estamos trabajando con las provincias, y eso es parte de lo que vine a hacer hoy. Tenemos que coordinar logística y operatividad: traslado, temperatura y distribución, y no solo será una tarea de Salud”.

“El virus es de muy alta trasmisión, ustedes lo saben mejor que nadie, ya que San Luis ha sido una de las provincias que más cuidados han demostrado durante esta pandemia, y sin embargo no han sido ajenos al contagio”, expresó González García.

Por su parte, el mandatario provincial, como en otras ocasiones, volvió a comparar la lucha contra el coronavirus con una maratón de 40 kilómetros.

“Sabemos que es una carrera larga y hasta hace poco creíamos que estábamos en el kilómetro 18. De repente los tiempos y las distancias se acortaron (por las vacunas) y hoy nos encontramos en el kilómetro treinta y pico. Estamos trabajando, sin bajar la guardia y vamos por buen camino”, expresó.

Y agregó: “Estoy orgulloso de cómo se ha comportado la población. En la historia de San Luis va a quedar un recuerdo imborrable sobre cómo afrontó la pandemia”.

“Nadie valora lo que no sucedió, pero lo cierto es que con las medidas que tomó el gobierno nacional evitamos los picos, las fosas comunes y que la gente no fuera atendida porque no había respiradores, como lamentablemente vimos en otros países”.

Ginés González también elogió los avances en la provincia y recordó que cuando conoció San Luis, hace muchos años, le impresionó el orgullo por su historia y su pasado: “A los pobladores les sobraba historia, pero los faltaba futuro”.

“Ahora, más allá de sus magníficas autopistas y edificios, lo que realmente me emociona es ver cómo han construido su presente y su proyección hacia el futuro. Estoy sumamente conmovido y me llena de orgullo por la Argentina”, manifestó.

HS/LE