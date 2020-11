“No es fácil denunciar cuando amenazan con matarte”

Carolina Papaleo, actual conductora del programa televisivo “Vivo para vos”, nació en una familia cargada de arte. Su madre,Irma Roy, actriz y política, y su padre, el conocido periodista Osvaldo Papaleo, formaron una mujer de ideales fuertes y le dieron la libertad para desarrollarse artística y políticamente. Ahora es una fiel defensora de los derechos de la mujer, estudiante de Ciencias Políticas y en tono burlón asegura que “no sabe qué quiere hacer cuando sea grande”.

La actriz y conductora se tomó un tiempo para reflexionar con Cooltura sobre su infancia, su paso por la televisión y el teatro, y su vida. Además, contó que hace 20 años sufrió violencia de género y cómo hizo para poder romper el círculo. Incluso cómo las leyes que promovió y a las que les dio voz su propia madre fueron las que la ampararon judicialmente cuando denunció a su agresor.

—¿Cómo fue ser hija de la actriz y política Irma Roy?

—Esto tiene que ver con la diferencia que hay entre la mirada propia, del hijo, y la mirada del afuera. Para mí, mi mamá y mi papá eran solo mis viejos. Después, cuando uno ya es un poco más grande empieza a mirar a los padres ya no como tales, sino con una admiración por lo que han hecho, porque uno ya hace su propio camino. Recuerdo, por ejemplo, cuando era chiquita y a mi mamá la paraban porque era actriz y conocida. Entonces para mí la profesión de mi vieja era la que me sacaba la atención de ella porque tenía que responder una demanda con lo que, todo bien con que era una persona conocida, pero para mí era mi mamá. Ahora la admiro como política, porque yo no la agarré tanto como actriz. Ella estuvo 7 años prohibida, yo tenía 6 años, y regresó con la vuelta a la democracia. Actuó un par de años y luego empezó a dedicarse a la política.

—Y tu padre…

—Cuando fui más grande empezó esa admiración como la que hoy tengo por mi viejo y por las cosas que vivió. Es un tipo que sabe mucho, que lee y ha tenido mucha historia dentro de la política y una gran memoria. Además, es un gran “estandapero”, es muy gracioso.

—¿Siempre te involucraste en la política?

—Hace pocos años que estoy tan definida políticamente, o mejor dicho, públicamente. Porque como mi vieja se dedicó a eso y yo empezaba mi carrera de actriz, la verdad es que estaba muy focalizada en lo que tenía que ver con mi laburo, en crecer como profesional y todas las cosas alrededor. La política se la dejé a mis viejos. Trataba de no opinar, porque a lo mejor cualquier cosa que yo pudiera decir, al hacerse pública, podría perjudicar su trabajo.

—¿Pensás dedicarte a eso en un futuro?

—Hace un par de años empecé a definirme públicamente y estoy estudiando Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Voy a usar una frase que dice una amiga mía y responder que "no sé qué voy a hacer cuando sea grande".

—¿Cómo fue vivir con un hombre violento y salir de esa relación?

—La violencia de género va más allá de lo físico: primero, el depredador aísla la presa porque es la forma de tenerla a tiro, bajarle el autoestima como para que no tenga reacción y separarla de su entorno para que nadie pueda ayudarla. Es todo un proceso, la verdad es que fue un verdadero aprendizaje. Ocurrió hace muchísimos años y es lo que me permite tener una perspectiva. Era un momento en el que no se hablaba. Cuando yo me separé, me fui de mi casa e hice la denuncia. Me tocó una jueza de instrucción que fue quien actuó rápidamente y me dijo ‘te vamos a defender con las leyes de tu mamá’, quien fue la primera que empezó a instaurar algunas medidas para visibilizar lo que era la violencia de género y cómo proteger a la víctima.

—Decís que fue un verdadero aprendizaje. ¿Qué rescatás de lo que te ocurrió?

—Pasaron tantos años que no tengo ese recuerdo vivido en presente, sino como una historia. Pero me sirve para empatizar, para seguir luchando y para poder entender que a veces salir de una relación no es fácil. Al haber pasado por esa situación tan desagradable, dolorosa y con tanto miedo, tengo la mirada desde adentro. No es fácil denunciar, el juzgado va al domicilio y vos estás viviendo con tu agresor, quien te amenaza generalmente con que te va a matar o te va a desfigurar y creés que lo va a cumplir. Es terrible y en estos momentos de pandemia hay que estar muy atentos.

—¿Qué les aconsejarías a las mujeres que sufren violencia de género?

—Fundamentalmente, que rompan el círculo de aislamiento. A mí lo que me pasaba era que yo no lo contaba y estaba separada de mi familia y amigos. De repente pude empezar a hablar con una amiga, por su puesto siempre con la ayuda de mi vieja, y rompí ese círculo pero no todo el mundo puede hacerlo. Cada uno tiene su tiempo, hay que respetar eso y en cuanto se pueda empezar ese proceso despacito de poder estar con otros, comunicarse para poder pedir ayuda y saber que siempre hay alguien. Hay muchos más lugares e instituciones, la Policía está preparada de otra manera de la que estaba hace 20 años, cuando me ocurrió a mí.

—Ahora estás en la televisión, pero hiciste mucho teatro. ¿Qué preferís?

—Yo digo que los actores damos la misma respuesta, que es el teatro, y esto se debe a que en la televisión todo tiene que ver con los tiempos, siempre es tarde, entonces cuando uno hace ficción si hay una falla técnica se vuelve a repetir aunque haya salido bien actoralmente, pero si es al revés no importa. En cambio, el teatro es un proceso de ensayos en el que uno va probando cosas, equivocándose, acertando y fijando, por su puesto, con un acompañamiento de un director. Es ahí donde somos más dueños, porque cuando se levanta el telón nadie puede parar la función.

—Pasaste de la actuación a la conducción.

—No es que una cosa le da paso a la otra, sino que me parece que se da fluido. No es lo mismo conducir o hacer teatro, en la tele es mirar a cámara, hablar con ese público tácito que está del otro lado y que uno no lo ve como en el teatro. Aunque no haya un ida y vuelta, para mí es una actuación también. Es un personaje buscar esa parte mía que yo puedo desplegar como conductora, tiene mucho de mi humor y de mi acting, pero no puedo separar a la conductora de la Carolina actriz.

—¿Cómo llevás la pandemia?

—Con la bendición de tener trabajo. En un principio me había quedado sin laburo porque el teatro fue lo primero que cerró, incluso antes de que se declarara el aislamiento obligatorio. Empecé a hacer cosas que no hacía como pintar, estaba anotada en la facultad y empezamos a tener clases virtuales. Gracias a Dios, en medio de todo eso, salió el programa que estoy haciendo ahora. Fue tener la tranquilidad de poder ganar el mango para pagar las cuentas.

—Estás hablando de “Vivo para vos”. ¿Cómo es trabajar con Julián Weich?

—A mí me encanta la relación que tenemos. Nos conocimos desde otro lugar, siendo padres, porque tanto mi hijo como el de él compartieron un par de años de la primaria. Esta es la primera vez que nos encontramos desde lo profesional. Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena química, creo que eso se transmite, nos divertimos y somos dos personas que no están compitiendo, entonces creo que eso hace que la convivencia sea mucho más fácil.

—Con la cuarentena empezaste a imitar famosos en tus redes. ¿Cómo surgió la idea?

—Cuando empecé el programa estaban Belu Lucius y “Ferbo”, quienes son dos influencers, y hacían la sección de Tik Tok, que yo sabía que era una app que tenía mi hijo y había visto algunas cosas que hacía. Es una red social que es más para la edad de él que para la mía. Creo que los grandes hemos entrado más por la cuarentena, para poder entretenernos, y desde mi lugar de actriz lo tomo como una actuación, eso me divierte mucho, por eso me enfoco en hacerlo lo más parecido posible. De a poco se fue formando y ahora tengo la suerte de que Óscar Colombo me presta las pelucas, porque también hago un pequeño homenaje para hacer de algún actor o actriz que vaya al programa 'Vivo para vos' de los findes. Entonces le agarré el gustito y después ya quería tener más seguidores, empecé a perfeccionar y me di cuenta de qué se trataba realmente, fue un aprendizaje. Empecé a crear un poco un personaje, ponía cosas de mi unipersonal y ahora estoy superenganchada porque tiene que ver con eso, con actuar, que es lo que a mí me gusta. Jugar a ser otro.

—¿Conocés San Luis?

—Por supuesto, fui varias veces. Estuve de gira haciendo teatro con mi mamá, con “Flores de acero”, y también hice un programa que salía por Canal 13 de San Luis. Lo filmamos acá, en Buenos Aires, pero también viajé a Potrero de los Funes para hacer entrevistas con un montón de personalidades de allá. He ido por lo menos unas cuatro o cinco veces. También se armó un festival de cine al que fui invitada y durante algún verano hice funciones allá.