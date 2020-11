Hacer un reclamo en Aerolíneas Argentinas es toda una odisea

En tiempos de pandemia, consultar por una duda en un vuelo o reclamar por un servicio no prestado se convirtió en una odisea. Los usuarios argumentaron que pedir explicaciones de porque cambiaron, de manera aleatoria, la fecha de un vuelo es un camino sin fin.

Indicaron que si alguien llama al 0800 de la empresa, te derivan a un WhatsApp. Quien escribís a ese número y recibe una respuesta automática y universal, que ya están atendiendo el reclamo, aunque eso no sucede.

En la sucursal puntana de la compañía de vuelo responden que ese problema es operativo y debe resolverse en Buenos Aires. Por lo tanto, cualquier otra consulta, como en Facebook, no cuenta con interlocutores para atender los problemas.

Un posteo de la compañía pide la opinión de la gente: “Técnicos trabajando en nuestro Hangar 5 preparando la aeronave para su próximo destino. ¿Cuál crees que es?”. La respuesta es uniforme y fuera de tópico.

En la fanpage la molestia recurre en la falta de, precisamente, una contestación. “Hace 48 horas que intento comunicarme vía WP para cancelar un vuelo. No me habilita opciones y al hacerlo vía web me dice intente más tarde”, sostuvo Pepa Espo. Jesica Rieger expuso que le cancelaron su vuelo a Brasil y nadie le atendió “por ningún medio para reprogramarlo”.

“Aerolíneas Argentinas hace días que los contacto por WP y nadie contesta. Ni siquiera los comentarios que les hago en la página”, criticó Gustavo Ponce. Y así más de 600 comentarios que van en la misma línea. Pero nadie responde cuál es el próximo destino que curiosamente oculta la empresa en su posteo.