Cecilia Mirábile, el nacimiento de una estrella

En las reuniones de Navidad y Año Nuevo, antes de que el reloj marcara las doce y la alegría terminara de inundar el hogar, la familia Mirábile-Medrano se juntaba alrededor del living para ver brillar a Cecilia, la quinta hermana de la familia, quien con su picardía y talento desplegaba ternura con sus pasos de baile. En esos tiempos de unión familiar fue cuando la pequeña encontró su costado artístico y se dio cuenta que la música y la danza serían dos compañeras que le seguirían los pasos para siempre.

Casi una adolescente, a los 12 años, luego de incursionar por la danza árabe, el canto, la gimnasia artística y las danzas clásicas, llegó hasta "Talento argentino", el programa que conducía Mariano Iúdica y formaba parte de los productos televisivos de Marcelo Tinelli. En ese momento, cuando se encontró con miles de personas aplaudiendo por ella, Cecilia confirmó que el canto era el camino que necesitaba seguir.

Con el paso de los años comenzó a masticar una idea que merodeaba en su cabeza: ser una artista internacional. Averiguó, ahorró y trabajó duro para conseguir —llegados los 21 años— viajar a España para perfeccionarse y lograr el reconocimiento que tanto buscaba. Su familia quedó asombrada por la apresurada decisión y por la seguridad que la joven cantante demostraba en cada determinación.

Foto: Gentileza.

"Lo planifiqué durante tres años porque tuve que hacer muchos trámites para irme sin demasiadas preocupaciones. Quería cambiar mi estilo de vida y conocer nuevos horizontes, cosas a las que no estaba acostumbrada", explicó Cecilia, quien al llegar a Barcelona, la ciudad que eligió para desenvolver su carrera musical, se topó con una pared difícil de derribar, pero no imposible: la soledad.

"No estaba cien por cien consciente de lo que requería estar totalmente sola y fue complicado porque estaba lejos de los míos, quienes siempre me apoyaron. Vengo de una familia numerosa y muy unida, y pasar de eso a no tener nada que ver con otras culturas fue chocante. Pero viví ese tiempo como una enseñanza dura y rápida y ahora lo agradezco porque me da cierta seguridad para tomar decisiones grandes", expresó la cantante, quien regresó a San Luis por unos meses para terminar de vivir el confinamiento cerca de sus padres.

Mirábile desea volver lo más pronto posible a Europa porque siente que encontró el lugar ideal para crecer como cantante. En su paso por Barcelona estudió en el conservatorio Liceu, una de las escuelas de música más prestigiosas de España, y conoció a Marina Perales Cruz, su actual manager, quien la guió y la terminó de convencer que en el país del "viejo mundo" las cosas comenzaban a ponerse interesantes.

"Regresar a la Argentina fue una decisión dura porque luego de pasar dos años en busca de mis sueños, encontré lo que quería. Pero tuve la suerte de que Marina me entendió y en la actualidad comenzamos a planificar mis próximos singles y colaboraciones de manera virtual. Fue un encuentro mutuo y mágico. Ella encontró el tipo de artista que necesitaba y yo, una representante que me entendiera y me llevara a cumplir el objetivo mayor", agregó Cecilia.

La artista puntana, quien tiene más de diez mil seguidores en Instagram, una voz de ensueño y la cabeza puesta en el estrellato, busca ser completamente reconocida por "Beba", un apodo que viene del recuerdo de una infancia feliz y que hasta el día de hoy la identifica por completo. "Todos los que me conocen personalmente me llaman 'Beba' y pensé que sería una buena idea llevarlo como mi nombre artístico", agregó la cantante, quien simpatiza con el pop, el R&B y el trap sin olvidarse de sus raíces latinas.