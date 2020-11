Una familia ensamblada al ritmo del bombo

Los domingos en familia, las guitarras al unísono acompañadas por una buena percusión de bombos y, primordialmente, una chacarera bien santiagueña conforman la receta para el éxito que le dio vida y mantiene latiendo a Riendas Libres. El trío está compuesto por padre e hijo, con Peteco Carabajal a la cabeza, en voz, guitarra y violín, y Homero Carabajal, en voz, guitarra y bajo eléctrico, mientras que la tercera integrante es Martina Ulrich, en la batería, percusión y coros, hermana de Homero e hija de la esposa de Peteco.

Si bien cada uno de los tres integrantes de Riendas Libres tiene su carrera por separado, fue de Peteco la idea de unir a la familia en un trío folclórico. “Cuando era adolescente tenía una banda típica de colegio, éramos más amigos que talentosos, en ella también estaba Martina, entonces mi papi sugirió que nos uniéramos. A mí eso me parecía raro, en realidad él quería solo usarme a mí dejando afuera a mis compañeros, algo lógico, muchos de ellos ni siquiera se dedican a la música ahora. Así que le dije que sí y como alternativa propusimos encontrar un nuevo nombre y ese fue Riendas Sueltas'', relató a Cooltura Homero, quien contó que luego debieron cambiar la segunda palabra del nombre por "libres” ya que un cantante tucumano reclamó tener el nombre registrado.

En 2016 quedó conformado el grupo y empezaron a navegar en distintos géneros musicales para encontrar su estilo. “Tratamos de reflejar la expresión que tenemos cada uno de conducirnos con la música, nos dimos el gusto de hacer lo que queríamos sin plantearnos límites, si bien hacemos música folclórica ponemos arreglos de diversos estilos”, detalló.

Luego de un tiempo sacaron su primer CD “El amor como bandera”, que sintetiza todo lo que la banda representa. Mientras que la composición estuvo a cargo de Peteco y Homero, fueron los dos jóvenes quienes se encargaron de la producción del disco. “Fue una experiencia muy linda y como el título lo indica, le pusimos mucho amor, cariño y hasta obsesión en lo musical. Mi papi grabó sus partes y nos dijo, con confianza plena en nosotros, que nos encargáramos de lo demás, como las mezclas y los arreglos, entre otras cosas”, contó Homero quien en todo momento llama a Peteco por el apodo de “Papi”.

A partir de allí, comenzaron a pisar los escenarios del país promoviendo su música y su principal motivación: la unión de la familia, algo que se resume perfectamente en el nombre del trío: “libres” que indica que no hay atadura posible en una creación artística, mientras que las “riendas” son el lazo sanguíneo que los une.

Si bien no han venido a San Luis como grupo, los tres integrantes pasaron por la provincia en sus carreras musicales. Justamente Homero es quien menos registro de visitar tiene, pero Peteco, abonado a los festivales, y Martina, quien en 2018 pasó varias veces por los pubs de la ciudad, cuentan con varias anécdotas puntanas.

“Tenemos la felicidad de estar trabajando con gente que amamos y compartimos la vida cotidiana. A los temas del grupo los hablamos a puertas abiertas en el living de casa, podemos decirnos cualquier cosa sin broncas, especulaciones y siempre vamos a ser transparentes; entonces eso hace que uno lo disfrute mucho, por supuesto puede suceder como cualquier familia que hay diferencias de opiniones, pero en general es una satisfacción trabajar así”, resumió.

La segunda bandera que el grupo se carga al hombro es la de representar a su provincia natal, Santiago del Estero, a su cultura y a su música. Sobre su tierra, Homero expresó: “ Mi papi dice ‘la chacarera en Santiago es el pan de cada día’ y es realmente así. Todos allá sabemos tocar bombos desde niños, el pulso de la chacarera está en el ambiente, en el aire y en la atmósfera. No es por alardear, pero sí creo que Santiago es bastante especial”.

Ahora el trío trabaja en su segundo CD, sin embargo, a causa de la pandemia y por temas económicos, la grabación se vio truncada. “No podemos terminarlo, la idea seguramente será seguir haciendo streamings que por ahora es la única posibilidad que tenemos de trabajar, no solo de generar economía, que en este momento para los artistas está devastada, sino también de no caer anímicamente”, reflexionó el guitarrista y bajista, y adelantó que si bien no tienen un nombre definido para su nuevo material discográfico una de las opciones que barajan es “Un viaje”.