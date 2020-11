Miley Cyrus habló de su lucha contra las adicciones

Al igual que muchas estrellas infantiles, al terminar su contrato con Disney, Miley Cyrus quiso despegarse de su imagen inocente y angelical y empezar a recorrer su propio camino como cantante y actriz. Y luego de varios años de descontrol, a principios de 2020, tras su escandaloso divorcio de Liam Hemsworth, la artista de 28 años decidió limpiar su organismo de drogas y alcohol.

"Me di cuenta que mi familia ha arrastrado problemas de adiciones y salud mental que he ido heredando. Es duro, porque la gente cree que si estás sobrio no eres divertido, pero quiero despertarme por las mañanas con energía, no con la cabeza nublada", contaba hace unos meses en una entrevista.

Una de las frases que usé fue: ‘no te pongas furiosa, ponte curiosa’ (Miley Cyrus)

Sin embargo, la irrupción de la pandemia le jugó una mala pasada y la protagonista de "Hanna Montana" tuvo una recaída. "Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia dejé la sobriedad... y nunca me sentaría aquí y diría, ‘He estado jodidamente sobria’ si no lo hice, y lo dejé. Y me di cuenta de que ahora volví a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento”, reveló recientemente en el programa "New Music Daily with Zane Lowe".

Y explicó cómo lleva adelante su tratamiento: “Una de las frases que usé fue: ‘no te pongas furiosa, ponte curiosa. Así que no te enojes conmigo misma, mejor pregúntate: ¿Qué sucedió?’”. Y aseguró que tomó la determinación de cuidar su salud para no pertenecer al "Club de los 27". “Veintisiete para mí fue un año en el que realmente me tuve que proteger. Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue porque perdimos tantos íconos a los 27. Es un momento crucial. O entras en el próximo capítulo o este es el fin para ti. Simplemente siento que algunos de los artistas que casi no podían manejar su propio poder y su propia energía y su propia fuerza. Es una energía”, expresó en relación a los artistas que perdieron la vida a esa edad, como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, entre otros.

Escribí ‘Plastic Hearts’ después de un evento que organizo en Los Ángeles, que ayuda a personas necesitadas. Muchos pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ que es muy importante para mí y son una inspiración para dar una visión positiva de la vida, porque siempre hay dificultades y lo principal es la empatía (Miley Cyrus)

“Lo que más amo es ser intérprete, así que siento un vacío, me duele estar un año sin música en vivo”, confesó la cantante en una entrevista por RTL 102.5 desde Los Ángeles, con motivo del lanzamiento de su nuevo y anticipado álbum "Plastic Hearts". La vocalista dijo: "no puedo esperar a volver al escenario y cantar las nuevas canciones en vivo, viajar por el mundo y conocer a mis fans".

En su séptimo álbum de estudio, la intérprete registró 12 canciones, incluidas colaboraciones con Billy Idol y Joan Jett y de las que había anticipado "Prisoner" (con Dua Lipa) y "Midnight Sky".

La portada de "Plastic Hearts" fue realizada por Mick Rock, fotógrafo histórico que inmortalizó a artistas como Queen, David Bowie, Lou Reed y Debbie Harry.

Cyrus reveló: "Escribí el álbum justo después de un evento que organizo todos los años en Los Ángeles y que ayuda a personas necesitadas. Muchos de ellos pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ que es muy importante para mí y son una inspiración para tratar de dar una visión positiva de la vida porque siempre hay dificultades y lo principal es la empatía".

Agencias / AFA