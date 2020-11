Liam Gallagher dará un show virtual desde una barcaza mientras navega por el Támesis

A través de un comunicado en sus redes sociales, el músico británico Liam Gallagher anunció que regresará a los escenarios el sábado 5 de diciembre con "Down By The River Thames", con un show virtual transmitido vía streaming para todo el mundo, que ofrecerá desde una barcaza navegando por el río Támesis.

En "Down By The River Thames", que se podrá ver desde la plataforma MelodyVR, Liam estará acompañado por su banda completa y recorrerá un repertorio de canciones icónicas, los favoritos de los fans y algunas sorpresas de su carrera solista y su etapa con Oasis.

Recordando momentos de los Sex Pistols y The Clash, el show se llevará a cabo mientras la barcaza pasa por algunos de los lugares más famosos de Londres. La tecnología de última generación de MelodyVR llevará a la audiencia de todo el mundo al corazón de la acción, ofreciendo una experiencia sorprendente de imagen y sonido.

"Down By The River Thames" comenzará a las 22 en Argentina a través de la aplicación MelodyVR en todo el mundo y las entradas (£16.50) se pueden adquirir a través de https://www.livenation.co.uk/

Haré una actuación en vivo para que la vean en directo. Interpretaré canciones de mis dos álbumes número uno y clásicos de Oasis, algunos de los cuales no han escuchado en mucho, mucho tiempo (Liam Gallagher)

«Haré una actuación en vivo para que ustedes la vean en directo, Down By The River Thames, el 5 de diciembre de 2020. Interpretaré canciones de mis dos álbumes número uno y algunos clásicos de Oasis, algunos de los cuales no han escuchado en mucho, mucho tiempo. Vamos, ya saben», escribió en un tweet el músico. Hace unos meses, el menor de los hermanos Gallagher estrenó su presentación MTV Unplugged que se llevó a cabo hace un año en el Hull City Hal, por lo que el próximo concierto será distinto a este que fue grabado previo al confinamiento.

La transmisión del concierto se dividirá en diferentes zonas geográficas alrededor del mundo para permitir una mejor experiencia a los fans del músico, Down By The River Thames comenzará a las 19 horas del centro de México este 5 de diciembre, y en los siguientes horarios para otras partes del mundo:

Transmisión 1 – 20:00 horas GMT para Reino Unido, Irlanda y Europa.

Transmisión 2 – 20:00 horas ET para la costa este de América del Norte y América del Sur.

Transmisión 3 – 20:00 horas del Pacífico, Costa Oeste de Norteamérica y Centroamérica.

Transmisión 4 – 20:00 horas AEST para Australia, Nueva Zelanda y Asia.

Su último registro audiovisual fue el último sencillo que se desprende de “Why Me? Why Not”, el tema “Once”, protagonizado por Éric Cantona, el exjugador del Manchester United F. C. devenido actor.

A pesar que Liam se ha visto obligado a suspender la promoción de su álbum “Why Me? Why Not”, cancelando varios conciertos (incluida su presentación en Reading and Leeds Festivals), el menor de los Gallagher ha compensado la falta de estos a través del lanzamiento de distintas ediciones de su material discográfico: editó una caja de colección que recopila 14 sencillos de 7 pulgadas en un paquete de un diseño único, donde en cada Lado B está impreso el rostro del músico con un color diferente, disponible para preordenarse exclusivamente en su tienda oficial.

Agencias / AFA