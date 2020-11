Hoy es el último día para hacer la Corre El Diario Virtual

A lo largo de noviembre, corredores de distintos puntos del territorio sanluiseño, de otras provincias y también de varios países se sumaron a la Corre El Diario Virtual, la carrera que organizó El Diario de la República en este contexto con la pandemia de coronavirus.

Hoy es el último día para participar en los 5K de esta edición especial que se lleva a cabo bajo la modalidad virtual, en la que él o la participante puede hacerla en el sitio preferido de su ciudad, siempre siguiendo las normativas vigentes de cada localidad o provincia y respetando el correspondiente protocolo. En este caso, al ser una prueba participativa, después de completar el desafío los "runners" o caminantes deberán subir sus fotos y/o videos a las redes sociales con el hashtag #CORREEDV. Todos tendrán un reconocimiento y una medalla virtual cuando finalice la carrera.

También es el último día para ganarse la remera oficial de la carrera con el desafío de superarse a sí mismo. Es decir, aquellos que ya subieron su traqueo —tiempo y recorrido— pueden repetir la carrera en el mismo lugar intentando mejorar la marca. "Si lo logran, les regalamos una remera", dijo el gerente comercial de El Diario de la República, Pablo Leyes.

Corre El Diario ya es un clásico en el calendario del atletismo puntano y de la Región Cuyo tras cuatro ediciones: 2016, 2017 y 2018 en la ciudad de San Luis y 2019 en El Volcán. Dado el año particular que se vivió, en este 2020 no hubo esas largadas multitudinarias en la calle Lafinur ni los atletas invadieron una localidad como pasó en El Volcán el año pasado. Tampoco estuvieron esos aplausos de reconocimiento al cruzar la meta. Sin dudas que esta edición especial no fue igual a las anteriores. Pero la novedosa experiencia virtual —que se utilizó en todo el mundo en muchísimas competencias— fue exitosa y superó ampliamente las expectativas.



Todavía podés tener la remera

Quienes quieran la remera oficial de Corre El Diario aún están a tiempo. Sale $550 y está disponible en las oficinas de El Diario (Lafinur 924) en la capital provincial; y en Edison 63 en Villa Mercedes. "En el resto de la provincia deben pedírsela a los vendedores de El Diario. Por intermedio de ellos las enviaremos", señaló el gerente comercial.