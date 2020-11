Multarán las conexiones ilegales de agua en Justo Daract

A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante declararon nuevamente, al igual que en la gestión municipal anterior, la emergencia hídrica en la ciudad de Justo Daract. Las principales causas son el desgaste de las instalaciones de las plantas proveedoras y la sequía que atraviesa la región. La medida tendrá vigencia por seis meses con el objetivo de lograr un uso racional del agua y evitar las conexiones clandestinas. Además, quienes tienen piletas en sus domicilios deberán solicitar un medidor de consumo.

Para constatar que los daractenses hagan un uso moderado del servicio, la empresa municipal de Saneamiento, Aguas, Cloacas y Residuos podrá realizar inspecciones tanto en casas particulares como en predios o fincas para detectar empalmes ilegales. Los titulares que realicen cambios o ampliaciones en sus instalaciones deberán notificarlos al organismo en el plazo de treinta días, de lo contrario se labrarán actas que serán derivadas al Departamento Legal de la Comuna.

En cuanto a las piscinas de natación, aquellos vecinos que cuenten con una o quieran instalarla tendrán que solicitar a la Municipalidad el caudalímetro y abonar su colocación. Para quienes sigan haciéndolo sin declararla, además del artefacto abonarán una suma equivalente a cinco tarifas básicas del servicio.

Esta medida apunta a hacer un uso racional del agua y bajar un cincuenta por ciento el uso indebido (Alfredo Domínguez)

“Era necesario porque estamos al límite con este tema y tenemos una falla en una bomba, así que probablemente la semana que viene llegue otra para poder ponerla en funcionamiento y arreglar la que no está andando bien”, comentó el intendente Alfredo Domínguez.

Del mismo modo, señaló que si bien ingresan alrededor de siete millones de litros diariamente, no son suficientes para cubrir la zona oeste, que es la más elevada en la localidad. “No es que no tenemos, porque llega el caudal, pero hay sectores altos en los que al no contar con presión en la red no alcanza para que todos puedan utilizarlo”, detalló.

Asimismo, comentó que desde ayer comenzaron a asistir en conjunto con la asociación de Bomberos Voluntarios “Luis Navarro” a todas las familias que necesiten agua para el consumo y también a las industrias locales que la requieren para poder continuar con su producción.

Los vecinos que tengan que lavar las veredas, un vehículo o regar las plantas de los frentes o los patios de sus viviendas, podrán hacerlo únicamente durante el lapso máximo de una hora, de 7 a 8. “Esta nueva medida apunta a bajar un cincuenta por ciento el consumo indebido”, aclaró el mandatario.