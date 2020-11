Tremendo blooper en el aire de Lafinur FM Radio

No era Calle Angosta, pero los “chocos” ladraron igual. Un gracioso blooper interrumpió la transmisión de “Dame Pelota”, Lafinur FM Radio, este jueves por la tarde.

El programa deportivo, conducido por Alejandro Magdaleno, entrevistaba a Julio Ricardo Parejo, el goleador histórico de Juventud, que el próximo domingo celebra los 100 años de vida.

El goleador histórico contaba sus hazañas sobre el ascenso 2001 del Federal B al Federal A. Pero poco importó si fueron 25 goles en 50 partidos u otra cosa. El comentarista, Alejandro Samos, se escapó del aire ya que una jauría atacó a su mascota Tyrion, un beagle de dos años y medio.

El periodista se desesperó y no atinó a apagar el micrófono o la cámara. “Abrieron la puerta de rejas y se escapó. Escuché que unos perros más grandes lo atacaban y no dudé en ayudarlo. Por suerte no pasó nada grave”, comentó entre risas por la curiosa situación.

Debido a la pandemia, algunos programas de la emisora del dial 96,3 cuenta con locutores que salen al aire desde su casa.