Ramón alcanzó los cuarenta años en el oficio de "cantar" las noticias

Sin prisa pero sin pausa se lo suele ver a Ramón Escudero moverse por las calles del centro de Villa Mercedes. Sin el auxilio de la vista, el hombre se vale de su voz y de su bastón para acercar El Diario a sus lectores, sobre todo a quienes todavía eligen la versión en papel. En este 2020 alcanzó los 40 años en un oficio que se resiste a morir a pesar del avance de la prensa digital por sobre la impresa.

Oriundo de la capital puntana, Ramón tuvo problemas en los ojos desde que nació y solo pudo mirar el mundo hasta los 18 años, cuando quedó totalmente a ciegas. "En ese momento me fui a Córdoba, donde estuve diez años, a un centro de rehabilitación. Ahí aprendí todo lo que tenía que hacer para manejarme solo, para poder viajar y a valerme por mí mismo", contó.

En su regreso a la provincia, eligió Villa Mercedes como lugar para residir, pero su condición le dificultaba mucho encontrar un trabajo. "Tenía un kiosco en la terminal pero como no me daba resultado y como siempre andaba en la calle, arranqué a repartir los diarios. Ya tenía dos hijos chicos", recordó.

De esa forma, Escudero arrancó con una labor que iba a repetir todos los días durante cuatro décadas. Su rutina siempre era la misma: se tomaba el colectivo desde su casa del barrio Obras Sanitarias hasta el centro, y cerca de las 8 salía a caminar ofertando las noticias más importantes de la jornada. Tiene algunos clientes fijos que lo esperan, mientras que otras ventas las conseguía de solo andar y andar por cuadras y cuadras. El final de su recorrido también se repetía: la tradicional panadería que está en la esquina de la agencia de El Diario de la República.

Aunque no tiene un grito característico como otros canillitas, hizo de los buenos modales y la amabilidad su marca distintiva y cosechó reciprocidad de los compradores. "Siempre me han tratado bien y me respetan. En la calle me conoce todo el mundo y me saludan cuando me ven pasar", dijo con orgullo.

El vendedor recuerda muy bien la fecha en que comenzó su aventura con la prensa gráfica: fue el 20 de mayo de 1980. Sin embargo, este 7 de noviembre, día en que se homenajea a los canillitas, será distinto para él. Con la llegada de la pandemia al mundo, decidió tomarse un descanso y cuidar su salud. "Le tengo miedo a la COVID-19, no sea cosa me agarre. Por eso me estoy quedando en casa", admitió.

Pero el hombre de 70 años no piensa retirarse por completo y espera regresar a las calles y a las noticias en el 2021. Es que sostiene que todavía hay lectores ávidos por recibir las historias más importantes de cada día plasmadas en tinta y papel.

"Este es un trabajo que tiene muchas cosas lindas y otras no tanto, como los días fríos o de lluvia. En todo este tiempo ha habido años mejores que otros, pero me gusta estar en la calle y saludar a la gente con mi bastón, que es mi compañero y me guía", expresó.