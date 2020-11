La Comisión Provincial de Suelos tiene una misión

Para analizar y desarrollar iniciativas que apunten a cuidar la salud de los suelos de San Luis y lograr una producción agropecuaria sostenible, el Ministerio de Producción convocó a representantes de diferentes instituciones relacionadas al sector a conformar la Comisión Provincial de Suelos. "Para nosotros es muy importante este organismo porque todos tenemos puesto el foco en cuidar uno de los recursos más elementales para la vida del ser humano", explicó Facundo Díaz, jefe de Subprograma de Producción Agrícola, Pasturas y Cultivos Intensivos.

Osvaldo Barbosa participó en representación de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); Adolfo Castro Luna, del Colegio de Ingenieros Agrónomos y profesionales afines de la provincia de San Luis (Ciapa); y Juan Cruz Colazo, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La comisión fue creada por decreto (Nº13 MP-2020), el jueves 22 de octubre y el objetivo es debatir la situación de la protección y conservación de suelos, y su relación con la producción agropecuaria sostenible.

El funcionario contó que durante la primera reunión, que fue virtual, comenzaron a revisar la Ley de Suelos de la provincia y su alcance. "Uno de los decretos que quisimos revisar primero fue el 4105 del maní. Buscamos analizar algunas acciones para modificarlo. Es de 2011 y hay cosas que pueden haber cambiado para mejor, entonces con esta comisión podremos accionar concretamente y determinar el rumbo", especificó Díaz, y dijo que otros de los temas que tocaron fueron la rotación de cultivos y el manejo de zonas de cuencas.

"Sabemos que la Ley de Suelos, en relación al maní, fue tomada como modelo en otras provincias. Pero tenemos la idea de cambiar los planes de manejo, ya que en aspectos como la carga y los trámites en papel, se podrían ajustar vía online y así el año que viene se agiliza el movimiento", aseguró, y añadió que también involucrarán a San Luis Agua. "Sobre todo para trabajar en la zona norte de la provincia y observar la utilización de las cuencas en años húmedos y años secos, o la voladura de lotes por mal manejo", especificó.

En conclusión, para Díaz fue una primera reunión informativa para conocer "qué hay vigente y los primeros pasos que vamos a dar. Nos reuniremos una vez por mes y analizaremos de manera consensuada la posibilidad de incorporar técnicos especialistas en los temas que vayamos viendo".

Erosión. Facundo Díaz fiscalizaba en julio que un productor de maní hubiera sembrado alguna cobertura para evitar la voladura del suelo.

Castro Luna, presidente del Ciapa, considera que haberse reunido para pensar cómo cuidar el suelo es una gran idea del Ministerio de Producción. "Esta cartera ha tenido buenas iniciativas. La erosión hídrica, pero sobre todo la eólica, nos han generado grandes problemas. Es complicado trabajar en San Luis y es difícil poder remontar cultivos, haciendo un manejo racional de los recursos. Entonces reunirnos con gente del sector es muy acertado", opinó, y afirmó que "es importante modernizarse, por eso convocaron a quienes pueden dar una mano a través de la experiencia y de los conocimientos. Buscaremos avanzar en las próximas reuniones sobre los lineamientos, va a ser muy productivo".

"Como especialista en el manejo de suelos del INTA, realmente me pone muy contento, me resulta importante y pertinente la creación de esta comisión", expresó Colazo, profesional de Gestión Externa INTA y profesor de la cátedra de Topografía Agrícola en la UNSL, y continuó: "En nuestra institución nos dedicamos a hacer ensayos y a generar información técnica y científica sobre este tema, pero si todo queda en una biblioteca es inútil. Por eso es de suma importancia que la tome el Gobierno provincial, que tiene la potestad de manejar los suelos en la provincia y así vemos el impacto de las investigaciones que desarrollamos".

Para Barboza, actual profesor titular de la cátedra de Grafología de los suelos, que tiene a cargo el Laboratorio de Suelos y Agua del Departamento de Ingeniería Rural y Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA), la creación de la comisión es muy productiva. "Hace muchos años participé, como ahora, en representación de la UNSL, en la creación de la ley. La idea de reflotarla es crucial porque hay que hacer algunos cambios y actualizar ciertos aspectos. Son otros los problemas que existen actualmente en el suelo, antes hablábamos de la erosión hídrica, ahora podemos incluir la eólica y la sequía, por ejemplo", indicó.

Los integrantes de la comisión compartirán sus conocimientos y la experiencia que obtuvieron al trabajar sobre el suelo.

Además recordó: "Antes el problema solo se enfocaba en la producción del maní, después se sumó el tema de la Cuenca del Morro, y por esto considero que hay escritos reglamentarios que hay que modificar a medida que van apareciendo nuevas dificultades".

Barboza aclaró que la idea de la Comisión provincial de Suelos no es reformular la legislación, sino mejorarla. "Hay que actualizarla de acuerdo a las nuevas realidades. Con la sequía que hay en la actualidad no sé si es recomendable, por ejemplo, hacer cultivos de cobertura o hay que pensar en que no se puede lograr y eso nos va a generar problemas. Para enfrentarlos hay que implementar otras técnicas o analizar qué avances hay con respecto a esto", concluyó.

Los temas de la agenda

En los próximos encuentros continuarán con el análisis de la legislación vigente, específicamente el decreto referido a la producción de maní, y tratarán cómo se aplicarán las sanciones a aquellos productores que no cumplan con la ley.

Además, la comisión estudiará la posibilidad de implementar nuevas mejoras en el sistema digital de presentación de planes productivos que se comenzó a utilizar para la campaña de siembra 2020.