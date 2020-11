El valor de la matrícula en las escuelas privadas puede llegar a los 16 mil pesos

En un año particular en el que la pandemia obligó a que el dictado de las clases sea virtual, las cuotas de los colegios privados de la capital puntana no le dan respiro al bolsillo. Un sondeo de El Diario de la República comprobó que por la inscripción para el ciclo 2021 se puede llegar a pagar hasta 16 mil pesos. Igualmente, la mayoría de los establecimientos ofrece distintas formas de pago y hace descuentos por hermanos.

El Instituto Aleluya recibe tanto a nenas como nenes hasta tercer grado y en el 2021 agregarán la misma modalidad para cuarto. “Estábamos preparadas y ansiosas para este nuevo cambio, pero solo tuvimos dos semanas de clases y luego pasamos a la virtualidad”, dijo la asesora pedagógica de la escuela, Estefanía Vergés, quien señaló que las inscripciones comenzaron en agosto y dijo que han tenido una gran convocatoria para sumar a más niños. Actualmente tienen 670 estudiantes.

Afirmó que las alumnas que ya cursan en el establecimiento tienen tiempo de confirmar su vacante hasta diciembre. Los nuevos estudiantes, por lo pronto, no deben rendir ningún examen de ingreso. “Por lo general, primero hacemos una entrevista con los papás, les contamos la propuesta educativa e invitamos a los chicos a que conozcan las instalaciones. Siempre trabajamos en conjunto con la familia”, precisó Vergés.

30% es el porcentaje de aumento promedio en el valor de la matrícula para los establecimientos privados a nivel nacional. En algunos casos los incrementos en relación al año pasado llegan al 60%.

Sobre el valor de la matrícula que deben pagar una sola vez al año, detalló que es de 16 mil pesos y que ofrecen facilidades de pago, mientras que la cuota mensual variará de acuerdo al nivel educativo, pero una intermedia sale aproximadamente unos 7.900 pesos. “Desde septiembre se puede pagar la inscripción en cuotas. Damos varias posibilidades para que no sea tan pesado, teniendo en cuenta la situación económica que vivimos”, manifestó.

Otra institución que antes solo admitía varones y ahora es mixta es el San Luis Rey. “A pesar de que este año fue complejo, muchos papás ya confirmaron los lugares para el 2021”, señaló la representante legal, Claudia Pedernera, y señaló que actualmente tienen 470 alumnos de primario, 370 del nivel secundario y 156 de jardín.

Al igual que Aleluya, en este caso también dan facilidades de pago y tienen promociones para hermanos. También poseen descuentos especiales de acuerdo a la situación que viva cada grupo familiar. “En diciembre se abona la matrícula de 11 mil pesos. Con eso se cubren los meses de enero y febrero”, explicó Pedernera, quien manifestó que la cuota mensual de este año es de 5 mil pesos.

Al no poder asistir los chicos a las aulas, esta escuela también tuvo que aggiornarse a la virtualidad. “Fue un desafío como para todas las instituciones. Nos tomó por sorpresa, pero trabajamos bien”, manifestó.

En su página el Instituto Causay exhibe los precios de los aranceles. Los papás que deseen que sus hijos continúen estudiando en esta institución deberán pagar los siguientes valores: para el nivel inicial 8.200 pesos, con una matrícula que sale más de 7 mil; para el nivel primario la cuota mensual es de 11.500 pesos y la inscripción, de 10.500. Señalaron que el secundario ciclo básico ronda los 8.800 pesos y el secundario ciclo superior, 9.150 pesos. El costo de la matrícula es el mismo para las dos modalidades: 8.850. Los alumnos ingresantes del nivel inicial pagarán 8.500 pesos, del primario 12.500 y del ciclo superior, 10.500.

En el Instituto Santo Tomas de Aquino los papás deben confirmar la inscripción del ciclo 2021 a partir de octubre. También les ofrecen la posibilidad de hacerlo en varias cuotas. Quienes opten por un pago abonarán solo 10.800 pesos, en tres el valor será de 4 mil (total de 12 mil), y en cinco la cuota es de 2.800, por lo que se terminará abonando 14 mil.

Cuando el dinero no alcanza

Ante las subas en los colegios privados, los papás analizan la posibilidad de trasladar a sus hijos a escuelas públicas. Tal es el caso de Omar Lucero, quien envía a tres de sus hijos a instituciones privadas. “La verdad es que se me hace cada vez más complicado. Las cuotas no dejan de aumentar, y los sueldos no. Por más que nos duela, con mi esposa pensamos en cambiarlos. No hay bolsillo que aguante”, dijo.

Marina Baigorria decidió cambiar a su hija de establecimiento escolar. “Ya estamos averiguando en otras para ver si hacemos el cambio. Se me hace insostenible y no llego a fin de mes”, precisó preocupada y manifestó que el año pasado ya cambió a otro de sus hijos a un establecimiento público.