Los puntanos buscarán el cielo en el Parque

Valentina Aguado, Valentín Sternik, Juan y Gerónimo Arias volverán a la competencia de alto nivel con el Abierto Latinoamericano de escalada de velocidad.

Por la pandemia, será virtual y harán sus tiempos mañana en el muro del Parque de las Naciones. Este torneo contará con escaladores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.

Los puntanos podrán competir desde San Luis, ya que la provincia posee un muro de escalada, inaugurado en 2018 con las medidas reglamentarias para esta competencia.

Pese a la pandemia, Aguado, Sternik y los hermanos Arias nunca dejaron de entrenar. Ni bien se decretó el aislamiento a nivel nacional, los deportistas puntanos con proyección nacional e internacional recibieron asistencia de parte del gobierno provincial a través de Deportes, con la entrega de materiales deportivos para seguir las rutinas desde sus casas.

"En cuanto a la parte física, los deportistas estuvieron cubiertos porque se les prestó mancuernas, barras, discos, bandas elásticas y cajones para saltos, entre otros. En lo específico a su deporte, los escaladores se la rebuscaron en sus casas, algunos incluso trepando desde los marcos de las ventanas hasta el techo o con diseños propios", explicó el jefe del Área de atención al entrenador y atleta, Ariel Saravia.

"Volver a la competencia es como una luz al final del túnel porque estaban cerrando el año solo con entrenamientos, sin saber qué había después. Esta luz se prendió y los terminó de motivar para cerrar este proceso con algo para estimularse", concluyó Saravia.

Valentina Aguado, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, reconoció que "estos meses sin competencia fueron difíciles" y destacó el hecho de que "la provincia tenga la infraestructura necesaria para entrenar", y agradeció "por la gestión deportiva que se ha hecho".

Valentín Sternik, triple campeón argentino, también estará presente y coincidió en que "fue un año difícil" y que "el apoyo del Gobierno de San Luis con el préstamo de los materiales deportivos ayudó para mantener mi mejor forma y estar motivado". Y añadió: "Si no hubiéramos tenido la infraestructura no podríamos estar listos para competir ahora". Sobre la falta de competencia, sostuvo: "Influye mucho no tener un oponente porque te falta el estímulo, el nerviosismo y la adrenalina de la especialidad".

Juan Arias explicó que entrena en triple turno y sus rutinas combinan gimnasio y pasadas en el muro del Parque de las Naciones: "Me entusiasma medirme con escaladores de todo el continente y llego muy bien a este Panamericano", expresó. Y agregó: "Fue un año muy complicado porque nos faltó la motivación propia de la competencia". Al igual que Aguado y Sternik, Arias coincidió en la importancia de tener la infraestructura deportiva necesaria en la provincia: "Si no teníamos este muro no podíamos entrenar para participar de este circuito". En esa sintonía, celebró que San Luis haya sido la primera provincia del país en tener un circuito de velocidad.

Los puntanos harán su presentación mañana a partir de las 10. Serán grabados y fiscalizados por la delegada técnica y presidenta del Jurado, Diana Erika Garrammone. Los resultados serán publicados el 17 de diciembre, una vez que todos los competidores hayan subido sus videos testigos.