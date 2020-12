Juventud juega en Mendoza y Estudiantes, en San Juan

Los equipos puntanos salen de visita este domingo. Juventud, por la Zona Campeonato, enfrentará a las 17:10 a Maipú de Mendoza. Mientras que Estudiantes, por la Reválida, jugará desde las 17:30 con Desamparados en San Juan.

En el "Juve" hay dos bajas obligadas: por sendas lesiones no viajaron Julián Lucero y Juan Manuel Pérez, así que el entrenador Marcelo Fuentes le dará la responsabilidad del arco a Diego Antonio. Después, el resto del equipo será el mismo que viene jugando. El DT no quiere tocar demasiado el once titular y busca darles confianza a los que vienen teniendo minutos en cancha, aunque pareciera que Sebastián Balmaceda, quien hizo un gol la jornada anterior, estaría peleando un lugar entre los titulares.

Por el lado de Estudiantes, la dupla técnica integrada por Aldo Paredes y Sergio de la Fuente no hará modificaciones para ir a San Juan. En la mente de los entrenadores está la idea de mantener el mismo equipo que le ganó en el debut a Peñarol. Y si hay una modificación podría ser en la banda izquierda de la cancha, donde Daniel Garro pugna por un lugar junto a Ismael Zapata.

Para seguir en la pelea. El "Verde" tiene uno de esos partidos de seis puntos. Juega con un rival directo. Foto: El Diario.

Los elencos de San Luis tienen empresas complicadas. Juventud visita al virtual puntero, porque Maipú tiene tres unidades —una menos que el líder Deportivo Madryn—, pero ya tuvo fecha libre. Mientras que Estudiantes irá hasta la casa de Desamparados que, con cuatro puntos, manda en la Zona Sur de la Reválida.

Los mendocinos y sanjuaninos no cambiarán mucho con respecto a la fecha anterior. Maipú irá con los mismos once que le dieron la victoria de visitante ante Huracán Las Heras. Y los "puyutanos" tendrán dos modificaciones: Enzo Díaz ingresará por Pablo Jofré (lesionado) y Lucas Dilelio ocupará el lugar del "Chivo" Juan Manuel Reynoso.

Ojalá que la excursión por Mendoza y San Juan tenga sus réditos y que los representativos de San Luis regresen a casa con una importante cosecha de puntos que les permita seguir firmes con sus objetivos de ser protagonistas.

Formaciones

Mendoza

● Maipú: Matías Alasia, E. Bonacorso, Leandro Corulo, Fernando Moreyra, Edgardo Díaz, Matías Navarro, Federico Illanes, Luis Daher, Diego Tonetto, Álvaro Veliez y Matías Persia, DT: L. Theiler.

● Juventud: Diego Antonio, Brayam Sosa, Marcos Cabrera, Gabriel Ojeda, Julián Giménez, S. Balmaceda, Agustín Alcaraz, Matías Caro, Ever Garro, Santiago Solari y Damián de Hoyos. DT: M. Fuentes.

San Juan

● Desamparados: Alejandro Dianda, Lucas Ceballos, Agustín Callejas, Cristian Romero, Lucas Márquez, Enzo Díaz, Nicolás Sottile, Adrián Maidana, Federico Paz, Lucas Dilelio., Santiago Auteri. DT: C. Bove.

● Estudiantes: Germán Montoya, Ricardo Valdeón, Facundo Simioli, L. Basterrechea, C. Gorgerino, Pablo López, César Cochi, F. Olariaga, Garro o Zapata, Maxi Meza, Lucas Quiroga. DT: Paredes-De la Fuente.

Redacción - NTV