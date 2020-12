Una escuela generativa montó un telescopio y siguió de cerca el eclipse

El eclipse solar mantuvo en vilo a todo el país y a ciudadanos de distintas partes de Latinoamérica. Aunque en Cuyo y principalmente en San Luis pudo verse de forma parcial, los villamercedinos vivieron la experiencia con mucha intensidad. En la escuela Generativa Ecológica Ambiental (GEA) montaron un telescopio y transmitieron en vivo el acontecimiento astronómico.

Desde muy temprano, un equipo de docentes se reunió en el establecimiento ubicado sobre la calle Maipú, en el corazón del barrio 1.000 Viviendas. Allí armaron una pequeña estación para poder compartir el minuto a minuto de lo que ocurría en el cielo.

Me pareció muy buena la iniciativa de la escuela para que la gente se pueda informar y no solo lo vea (Darío Rosa)

La transmisión fue a través del canal de YouTube de la GEA y por la página de Instagram, y se sumaron decenas de alumnos, familias y vecinos de otras ciudades.

Laura Condori, coordinadora general del colegio, destacó que pudieron concretar la actividad gracias al trabajo conjunto que hicieron con Darío Rosa, un vecino aficionado a la astronomía que cuenta con sus propios equipos para ver sucesos como el de este lunes. De hecho, el instrumento óptico con el que tomaron las imágenes lo creó con sus propias manos.

"Hice dos, pero este es mi 'caballito de batalla' que llevo a todas partes. Se trata de un telescopio refractor, se llama así porque usa lentes. Es un sistema óptico montado con cámara web que funciona especialmente para este tipo de equipos", indicó y añadió: "Conectamos todo a una computadora que monitorea la imagen y luego la transmite a la red o al sistema wifi. El instrumento es manual, por lo que hay que hacer un seguimiento con la mano, valga la redundancia. En este caso, a medida que la tierra va girando, va desenfocando el objetivo que queremos registrar y hay que buscar el foco continuamente para poder obtener una buena imagen", explicó Rosa.

Mientras el fenómeno se concretaba, Darío se encargaba de explicar paso a paso lo que ocurría a quienes estaban observando a través de la pantalla, especialmente para que quienes no conocían del tema pudiesen comprenderlo. "La idea es que la comunidad se informe, no solo que lo vea. Hay personas que, por ejemplo, no saben que el sol es una estrella. Por eso me pareció muy buena la iniciativa de la escuela", destacó.

Fue muy emocionante. Esperamos que la próxima podamos tener a los alumnos para que lo vean (Laura Condorí)

Es la primera vez que la institución participa en una actividad de esta temática y espera poder volver a hacer muchas más el próximo año. "Tenemos muchas ganas de que en la próxima podamos tener a los alumnos para que lo vean con sus propios ojos y que tengan esta experiencia en primera persona. Este año fue todo un desafío para la escuela, los chicos y las familias", comentó la coordinadora.

Además de ver el eclipse a través del telescopio, algunos de los docentes que se acercaron al colegio también se animaron a mirar el sol con anteojos especialmente preparados para la ocasión. "Fue muy emocionante y tendremos que esperar para ver otro", dijo Condori.