El eclipse cerró el cielo puntano y miles pudieron observarlo

La emoción embargó a muchos de los que se encontraban en el mirador del Tala Caído, en plena Sierra de los Comechingones, cuando la Luna tapó por completo el aro solar. Aplausos, gritos, ovaciones fue lo que se escuchó en ese preciso momento, cuando el cielo puntano se oscureció parcialmente por 2 minutos y 19 segundos, y las luces de la ciudad de Merlo, se prendieron inmediatamente.



A más de uno, se les escapó una lágrima en plena fase total del fenómeno que se dio a las 17:41, cuando se debieron descubrir los ojos para observar con total tranquilidad por unos minutos el Sol coronado. Muchos se sintieron privilegiados por estar en ese momento exacto, en el lugar indicado.



Gabriela Barreto, oriunda de Merlo, expresó: “Es una sensación que es muy difícil de describir. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Es algo que no vamos a volver a vivir nunca más, por eso somos privilegiados”.



En tanto Noelia Ocampo, que vivió este fenómeno astronómico junto a su pequeño hijo León dijo: “Fue algo increíble y poderlo ver con León me emocionó mucho. Es impresionante como se volvió todo de noche al instante. Fue una cosa que te agarra y te hace llorar”.



Durante toda la mañana, en la ciudad de Merlo el movimiento fue continuo, en especial en el camino del Filo, cuando los automovilistas emprendieron marcha para buscar el mejor lugar para observar el eclipse. Desde las 8, la Policía de la Provincia comenzó con el operativo para asegurar que la subida y la bajada de los miradores se realizaran con total tranquilidad y seguridad. Unos 30 motoristas fueron los encargados de recorrer la ruta y estar en los cinco miradores públicos habilitados.



Según datos oficiales, aportados por el director de Defensa Civil de Merlo, Leonardo Orgoroso, en los miradores del Filo hubo más de 5 mil personas viendo el eclipse y 1.200 vehículos subieron la sierra.