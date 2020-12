El secretario judicial dice que la droga secuestrada no era de él

En los pasillos del Poder Judicial todavía retumba la noticia. Si bien el Superior Tribunal de Justicia prepara la sanción que le impondrá, Guillermo Ignacio Esquerre Delaunay dio el martes su versión de lo ocurrido el domingo a la madrugada, cuando, en un control policial en una ruta provincial, la Policía le secuestró ácido lisérgico y marihuana. A través de un correo electrónico enviado a El Diario, el secretario del Juzgado Penal 2 de Villa Mercedes, de 40 años, aseguró que la droga incautada y por la cual enfrenta un proceso ante la Justicia Federal no era suya, sino de Franco Raúl Pascua, su acompañante, de 31. En el texto, el abogado afirmó que desconocía que su amigo tenía los 16 troqueles de ácido lisérgico y un frasco de marihuana, que los efectivos secuestraron.

El domingo 13 cerca de las dos, Esquerre Delaunay accedió sin inconvenientes a un control policial, en la ruta 55 extremo sur, frente a la fábrica Tersuave, en Villa Mercedes.

Aunque tenía toda la documentación en regla, en el control de alcoholemia detectaron que el secretario judicial tenía 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. En la ciudad de la Calle Angosta la tolerancia es cero. Le retuvieron el auto.

Al hacer la requisa, los efectivos hallaron LSD y marihuana. Ellos se comunicaron con el secretario del Juzgado Federal de Villa Mercedes, Carlos Felipe Díaz Llanes, quien determinó que, por la cantidad de sustancia (que se consideraría para consumo personal), no quedaran detenidos.

En el texto enviado por mail, Esquerre Delaunay hizo su relato de los hechos.

Según Esquerre Delaunay, el operativo fue "persecutorio" y "sin fundamento alguno".

"Con relación a la noticia periodística de la medianoche del día sábado 13 del corriente, en oportunidad de volver a mi domicilio de comer un asado en el campo de un amigo, me encuentro con un operativo policial donde se me solicitan los papeles del auto y se me realiza el test de alcoholemia. Que habiendo arrojado el resultado de 0.50 y atento la nueva normativa de tolerancia cero al respecto me solicitan que estacione el vehículo y que descendiéramos todos los ocupantes. En esa oportunidad, inusualmente, nos requisan personalmente, no encontrando ninguna irregularidad en mí, pero al requisar el vehículo en un procedimiento por demás persecutorio y sin fundamento alguno, habida cuenta que la única falta que supuestamente se había cometido era la de la alcoholemia en 0.50, encuentran en poder del acompañante las sustancias secuestradas. Yo no sabía que el acompañante transportaba eso, no tengo ni el deber ni el derecho de requisar a todo aquel que se suba a mí vehículo; y de hecho ni siquiera había consumido ninguna sustancia ilegal, motivo por el cual procedí a suscribir únicamente el acta de requisa personal donde constaba que no tenía nada y no así el acta de requisa del auto por desconocer y negar la tenencia de los estupefacientes en cuestión. La contravención por el test de alcoholemia fue resuelta con el pago de una multa de $2.700 y el retiro inmediato del vehículo secuestrado el día lunes 14 por la mañana. Pero los medios se hicieron eco de la noticia endilgándome falazmente responsabilidades o tenencia de droga que niego y desconozco rotundamente, generándome serios inconvenientes —de público y notorio— en el ámbito institucional donde me desempeño", se manifestó el abogado.

En diálogo con este matutino, el juez Federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, señaló que la causa sigue su curso y que el sumario ya está en manos del fiscal Cristian Rachid. "Esta mañana (por ayer) llegaron las actuaciones policiales al Juzgado y fueron derivadas inmediatamente a Fiscalía. Todavía no fueron devueltas. Estamos marchando en un sistema acusatorio puro, donde el Juzgado funciona como control y garantías y a la investigación la lleva la Fiscalía. Conocemos el procedimiento, que se secuestraron sustancias que tendrán que ser peritadas para ver qué son. Ya remitimos todo desde aquí", le explicó Nacul a El Diario.